Miguel Herrera destaca que el futbol siempre ha sido un deporte de contacto

Patadas, empujones y hasta pellizcos, el futbol es de contacto y siempre hay roces. Miguel Herrera cortó de tajo la polémica. Los golpes que recibieron Arturo Sánchez y Diego Lainez durante los interescuadras son parte del futbol. Nadie pega con la intención de lastimar: “Todo lo que se ha dicho es muy exagerado, la verdad es que no son patadas de mala leche, Bruno (Valdez) hasta se resbala, hay un contacto con Diego Lainez, pero no fue con intención. Golpes como ese hay miles en un entrenamiento”, comentó.



Herrera puso el ejemplo con lo que a él le tocó vivir: “A ustedes (medios de comunicación) no les tocó estar en nuestra época, esos sí eran golpes, los jóvenes teníamos que sufrir”, expresó.

El “Piojo” insistió en que se hace una tormenta con un vaso de agua: “Situaciones como la de Marchesín sí se sancionan, pero la gente no tiene que enterarse de todo lo que sucede en un entrenamiento. Lo que pasó recientemente no es nuevo, siempre hay broncas, el futbol es de contacto. Los jugadores chocan, discuten y no por eso ya quiere decir que el vestidor esté roto. Les guste o no el chisme siempre hay choques y va a haber más”, recalcó.

La tecnología también influye “ya cualquiera graba con su teléfono, lo sube a la red, sale a la luz pública y ya es periodista”.

PEGAN IGUAL

Bruno Valdez, Agustín Marchesín y cualquier elemento azulcrema entrena igual: “No son patadas a los jóvenes, Bruno le entra igual a cualquiera, ya sea Lainez, el “Cepillo” (Peralta), Henry (Martín) o Roger (Martínez),es un tipo con fuerza, es su estilo. Se resbaló, le da un tallón a Diego y ya, son choques normales”, recalcó.

Ante la insistencia de algunos reporteros, por este espinoso tema, Miguel Herrera ya no aguantó más y levantó la voz: “Si el papá de Lainez habló no sé, el señor está en su casa y Diego viene a entrenar. No voy a hablar más de eso, si van a preguntar más de Lainez se acabó la conferencia”, indicó para concluir.







Muy blandos en México con promesas jóvenes





La entrada de Bruno Valdez a Diego Lainez el martes pasado, que provocó la lesión del juvenil azulcrema, sigue haciendo eco en el seno de América. Ahora fue turno de Roger Martínez de hablar del percance de sus compañeros.

El colombiano minimizó la situación, asegurando que ese tipo de cosas pasan más de lo que se cree; además, subrayó que en México se es muy blando con los chavos, a diferencia de otros países:

“Son roces normales de entrenamiento. Las cosas han sido suaves, porque en otros lados son más rudos. Uno de joven debe callar y no decir nada. A mí me tocó, cuando subía, era bajado a patadas y no decía nada”, mencionó para ESPN.

Sobre su primer torneo en en el futol de México y el rendimiento que ha mostrado en el torneo Apertura con el conjunto de las Águilas, Roger Martínez fue sincero al asegurar que aún no ha mostrado su mejor versión y está a la espera de que quede claro porque está en este equipo:

“Siento que me falta y eso se dará conforme a los juegos y desafortunadamente con la expulsión perdí ritmo, ahora trabajo bien y estoy pensando en lo que viene”, finalizó el jugador..