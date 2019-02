Nico Castillo espera un duro regreso a CU

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Desde que se supo que Nicolás Castillo sería jugador de América, todas las miradas apuntaron de inmediato al 17 de febrero del año en curso, fecha en la que las Águilas amarillas tendrán que visitar a Pumas ya con el chileno entre sus filas.

La polémica contratación del que en su momento fuera referente del plantel auriazul dividió las opiniones entre dos de las hinchadas más pasionales de la Liga MX, ya que mientras los americanistas celebraban sumar a un delantero de la categoría de Nico, los auriazules no tardaron en manifestar en sondeos y redes sociales el disgusto por ver al andino enfundado en la camiseta azulcrema.

Días antes del clásico capitalino, el propio Castillo platicó con ESTO acerca de lo que será este cotejo, y de forma sincera reconoció que ya ha hablado de este tema con su círculo más cercano y les hizo saber que será una experiencia complicada para él, por lo que apelará a la fortaleza mental para hacer caso omiso de los reclamos e insultos de los cuales será blanco desde que ponga un pie en el campus universitario.

“Hablaba con algunos amigos sobre cómo va a ser el regreso ahí. Creo que va a ser muy duro para mí, pero tengo que estar muy fuerte, porque sé que la gente está dolida, fue una decisión que les afectó a ellos, me tenían mucho cariño y yo también a ellos. Soy un profesional y hoy en día estoy acá”, expuso el bombardero en tono serio.

Si algo caracteriza a Nico es entender a la perfección el sentimiento que un aficionado puede tener por su equipo. Él mismo lo explicó al Diario de los Deportistas basado en lo que vivió en su tiempo como barrista de la Universidad Católica, aunque precisamente sobre eso el camiseta 15 subrayó que él era seguidor del equipo y no de un futbolista en particular, por lo que consideró que la parcialidad felina debería darle prioridad a Pumas por encima de lo que pase con él. “Entiendo (la molestia de los universitarios), yo fui hincha de Universidad Católica, pero soy hincha de la institución, no de jugadores. Mi institución es Universidad Católica y voy a querer que siempre le vaya bien”, destacó.

LES FUE ÚTIL

Fueron tres torneos los que Nicolás Castillo defendió la casaca del Club Universidad Nacional. Sin embargo, más allá de los goles y aporte en el terreno, Nicolás enfatizó en el hecho de que fue de utilidad para la institución, dado que con su venta lograron obtener recursos para armar una escuadra competitiva, misma que el torneo anterior alcanzó la semifinal.

“El día que me fui de Pumas, me fui bien y contento, porque gracias a mí pudieron hacer un plantel competitivo y viste el torneo anterior, llegaron jugadores importantes que lo hicieron bastante bien. A mí me llena de orgullo, porque creo que hice las cosas bien”, sentenció.

Nicolás debutó la semana pasada en el encuentro en donde América cayó en casa contra León. Entró en el segundo tiempo y no pudo hacer mucho para cambiar el rumbo del encuentro, por lo que ahora está latente el hecho de que su primer gol como americanista sea precisamente en la que fuera su casa en su primera etapa en el futbol mexicano.