Por investigación, Rafa Márquez no puede ser MVP en el Mundial

Según un reporte de este martes publicado en el periódico The New York Times, el gran defensa mexicano Rafael Márquez no podrá ser considerado el mejor jugador del partido durante la justa mundialista debido a la investigación en su contra por lavado de dinero de parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.



El patrocinador que otorga dicho reconocimiento, la cervecera Budweiser, habría sido el motivo principal de dicha situación, ya que por petición a la FIFA, no quiere relacionarse con ningún tipo de escándalo legal o extra futbol de cada jugador al cual se le otorgará el MVP.

En el primer juego de México en la Copa del Mundo, el mejor jugador fue Hirving Lozano, pero Rafa entró de cambio al partido, jugando así su quinto Mundial, tercer jugador en conseguirlo.

Cabe recordar que en Brasil 2014, Márquez sí ganó el jugador más valioso en el duelo ante Croacia, donde abrió el marcador para el Tricolor con un cabezazo letal.