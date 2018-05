Pumas quiere recuperar la mística y apuesta por canteranos

Pumas quiere recuperar la mística y la esencia que lo hicieron uno de los equipos con mayor identidad en el futbol mexicano.

La cantera auriazul se ha caracterizado a lo largo de su historia por formar grandes futbolistas. Junto a las categorías inferiores de Atlas y Pachuca, son de las fuerzas básicas que más jóvenes producen, ya sea para sus equipos o para a otras escuadras en las que logran consolidarse en la Primera División.

Es precisamente esta cualidad la que los felinos quieren de regreso y por la que a partir del Apertura 2018 apostarán por sus juveniles, al mandar al primer equipo a 10 jugadores menores de 23 años, quienes serán arropados por jugadores de experiencia.

“Regresamos a nuestra esencia. Somos parte de la Universidad y queremos seguir siendo formadores de jugadores. No lo hemos hecho en los últimos años y hemos hecho un gran esfuerzo en infraestructura, pero en lo que nos hemos enfocado más es en la infraestructura de las fuerzas básicas”, contó a ESTO, Rodrigo Ares de Parga, presidente del Patronato felino.

El proyecto, que inició hace ocho meses con Andrés Lillini, director de fuerzas básicas de la UNAM, busca a largo plazo que se reduzcan las plazas de extranjeros en el conjunto felino y que cada vez sean más los canteranos.

“Estamos dando oportunidad en todas las posiciones. Eso queremos, hacia allá vamos”, admitió.

Los resultados no se darán a corto plazo y eso, quizá, traerámuchos cuestionamientos.

“Nos está costando trabajo porque cuando un equipo sale con jugadores jóvenes a los que se les está dando oportunidad y juegas contra equipos que vienen con nueve extranjeros, que tienen 300 juegos de Primera División estás dando una gran ventaja que no veo que la afición y el periodismo vea, esa gran ventaja le va a afectar a Pumas en los resultados, sí, pero nosotros vamos a tener a los mexicanos. Yo le preguntaría a la afición de todos los equipos si no les gustaría que su equipo jugará con más mexicanos a cambio de un poco de resultados”, cuestionó Ares de Parga. “ Yo creo que la afición puma estará de acuerdo que no todo es el resultado y que la esencia y la filosofía están por encima de algún resultado que podamos perder”, aseguró.

Ares de Parga resaltó la importancia del compromiso de su equipo por formar profesionales tal como la hace la institución educativa a la que representan.

“Pumas es igual a Universidad Nacional Autónoma de Mexico: formadores del talento mexicano. Sino recordamos que Pumas es lo mismo que la Universidad, cual sería la razón por la que existe la Universidad sino es para seguir formando, en otro ámbito, no sólo en la Física, en las matemáticas o en la ingeniería, sino también en el fútbol al talento mexicano. Si no nos acordamos de eso estamos perdidos”, sentenció.







GRANDES DEBUTS EN PUMAS

Hugo Sánchez, Luis García, Jorge Campos, Manuel Negrete, Claudio Suárez, Alberto García Aspe, Luis Flores, Enrique Borja, Miguel España y Héctor Moreno son algunas de las figuras que debutaron con los universitarios y que buscan repetir a largo plazo.