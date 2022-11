Por derechos humanos, artistas le sacan tarjeta roja al Mundial Qatar

El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y será el próximo domingo 20 de noviembre cuando finalmente la llamada "fiesta del futbol" comience tras haber sido pospuesta por la pandemia.

Sin embargo, para miles de personas no hay nada que celebrar y por el contrario, preferirían que este event no se llevara a cabo, lo que ha desencadenado una serie de respuestas negativas no sólo por parte de la población civil, sino también por parte de las celebridades.

Hoy te explicamos cuál es la polémica que está opacando al mundial y cuáles son los artistas que se han pronunciado al respecto, rechazando su asistencia a Qatar 2022.

Artistas que rechazaron ir a la inauguración de Qatar

Entre los artistas que han rechazado la invitación para ir a la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar se encuentran:

Rod Stewart

Rod Stewart, quien reveló al medio británico The Mirror que debido a la falta de derechos humanos en la sede mundialista no le parecía correcto asistir e incluso reveló cuánto dinero le habían ofrecido.

“Me ofrecieron más de un millón de dólares hace 15 meses para tocar. Lo rechacé. No me parecía correcto ir”, dijo el cantante.

Dua Lipa

Por su parte, Dua Lipa se vio en vuelta en rumores sobre su asistencia al show de inauguración y usó sus redes sociales para desmentir dicha noticia, asegurando que si alguna vez visita Qatar será cuando haya cumplido con los derechos humanos que prometió cuando lo asignaron como sede el mundial.

"Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo.

"Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol", escribió Lipa en sus stories de Instagram.





Shakira

Los rumores sobre su participación para la inaugurar la justa deportiva también alcanzaron a Shakira y aunque ella no ha salido a desmentir la noticia, la periodista Adriana Dorronsoro reveló que la colombiana no iría al mundial.

"Me han confirmado que hoy por hoy no está confirmada su participación, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial", comentó la española para el canal Telecinco.

Incluso dio a conocer que pese a haber sido incluida en la lista oficial de invitados, Shakira aún así tomó la decisión de no asistir.

"Su nombre estaba como artista invitada, ahora tendrá que mandar un comunicado para explicarlo todo, no vale con lo que diga el entorno", finalizó la periodista.

¿Por qué los famosos rechazan el Mundial de Qatar?

Explotación y abusos en Qatar

Desde sus inicios, la sede del Mundial fue duramente criticada debido a que el nivel de las construcciones de los estadios estaba causando la sobreexplotación de los trabajadores, que en su mayoría eran migrantes y que estuvieron trabajando a marchas forzadas para terminar los trabajos a tiempo.

De acuerdo con Amnistía Internacional, migrantes de Bangladesh, India y Nepal, que trabajaron en reformar el estadio Jalifa y los jardines de las instalaciones deportivas, la denominada Aspire Zone, estaban siendo explotados.

Los trabajadores vivieron hacinados y en condiciones insalubres. | Foto: Amnistía Internacional

Asimismo, el organismo denunció que los empleados tuvieron que soportan condiciones de hacinamiento, condiciones insalubres y falta de seguridad en sus alojamientos.

Ofenden a la comunidad LGBTQ+

Por otro lado, el embajador del Mundial de Qatar y exfutbolista internacional catarí Khalid Salman calificó la homosexualidad de "daño mental" en una entrevista con la Segunda Cadena de la Televisión Pública Alemana (ZDF).

"Durante el Mundial pasarán muchas cosas en el país. Hablemos de los homosexuales. Todo el mundo aceptará que vengan. Pero tendrán que someterse a nuestras reglas", dijo Salman.

La asociación de lesbianas y gays de Alemania reclamó este martes que el gobierno emita una advertencia a los viajeros que quieran ir a Qatar. | Foto: EFE

De igual forma, señaló que él tenía un problema sobre todo cuando niños veían homosexuales, porque la homosexualidad es algo "haram" (prohibido por la religión en árabe) y los niños pueden aprender algo que no es bueno.



"La homosexualidad es un daño mental", señaló el embajador.

Derechos humanos

El historial de Qatar en materia de derechos humanos hacen que sea un impedimento para que algunos artistas declinen la invitación para estar en la ceremonia de inauguración del campeonato de futbol.

Además, no podemos dejar de lado la gente que ha muerto durante las protestas que sacuden Irán desde el fallecimiento el 16 de septiembre de Masha Amini.

La joven murió en manos de la policía. | Foto: AFP

La joven perdió la vida tras ser detenida tres días antes por la Policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico, que están siendo duramente reprimidas por la fuerzas de seguridad.

Al menos 326, entre ellos 43 menores de edad, han muerto en la represión policial, según la a ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo.

Con información de EFE