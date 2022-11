Estadio Al Bayt: Qatar trabaja en los últimos detalles para la inauguración del Mundial

Pese a los enormes esfuerzos que ha hecho Qatar para la organización de su Copa del Mundo, al momento y a escasas horas de la inauguración del Mundial, el estadio Al Bayt luce desértico por aficionados y solamente los trabajadores laboran a marchas forzadas para dejar todo listo rumbo a la apertura del certamen.

A diferencia de lo que ocurrió en 2010 con el Soccer City de Johannesburgo en Sudáfrica; el Maracaná de Río de Janeiro en Brasil 2014 y Luzhniki de Moscú en Rusia 2018, en donde dichos estadios emanaban fiesta a días de la inauguración con miles de aficionados a los alrededores del inmueble, Qatar falló a la tradición, no hubo aficionados o curiosos que acudieran a tomarse la fotografía o simplemente para apreciar el estadio que cortará el listón de inaugurada la Copa del Mundo en tierras qataríes este próximo domingo entre el equipo anfitrión y Ecuador.

También puedes leer: Doha ya no duerme: así se vive la espera en la sede de la Copa Mundial

A casi treinta minutos de Doha, la ciudad de Al Bayt cuenta las horas para ser parte de la historia mundialista, pero antes de ello, trabajadores de limpieza, mantenimiento y seguridad ultiman detalles para el silbatazo inicial.

Personal de vigilancia enumera los elementos y las cuadrillas que dispondrán para el operativo de seguridad; la gente de limpieza pule pisos, corta jardines, limpia accesos y cada una de las zonas de hospitalidad para la familia FIFA en busca de que todo luzca a la perfección.

Al Bayt está listo y es cuestión de que avancen las manecillas del reloj para enmarcar la gran fiesta futbolera en el medio oriente. l Foto: Luis Olivo l Enviado l ESTO

Los encargados de mantenimiento acomodan vallas, colocan mantas, ponen banderas y marcos con motivo de disfrutar aún más la primera Copa del Mundo en el medio oriente. Enormes carteles que prohíben ciertos artículos y sustancias aclaran las dudas y termina con las suspicacias.

Te puede interesar: ¿Cómo es el proceso de acreditación en Qatar 2022? Los enviados de ESTO

Banderas, gorros y máscaras contarán con una revisión específica en busca de guardar el orden y la paz entre cada uno de los aficionados. Al Bayt está listo para la gran fiesta y solamente trabajan en él en pormenores en busca de enamorar al mundo como lo ha sido desde su creación.

El estadio se encuentra en la ciudad que lleva por nombre Al Bayt, la estación de metro más cercana es Lusail, por lo que la lejanía a Doha y a dicho transporte complicará la llegada de miles de aficionados, en donde deberán tomar un autobús especial o taxi para acudir a cada de las citas que albergará el inmueble.

Estadio Al Bayt l Foto: Luis Olivo l Corresponsal l ESTO

La fiesta no se ve, no se escucha y no se saborea en estos momentos en gran parte de la nación qatarí y se espera que en los próximos días ingrese al país un mayor número de aficionados de todo el mundo para apreciar cada uno de los estadios como en este caso Al Bayt, que simula ser una enorme casa de beduinos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Con capacidad para sesenta mil espectadores, el inmueble también se prepara para la ceremonia de inauguración, por lo que a la distancia se escucharon canciones y amenidades con las que arrancará la fiesta.

Al Bayt está listo y es cuestión de que avancen las manecillas del reloj para enmarcar la gran fiesta futbolera en el medio oriente, historia pura desde Qatar.

Información publicada en ESTO