Será la primera vez que Johan Vásquez juegue el Clásico Capitalino, pero el defensa de Pumas ya tiene claro que ganarle al América es una cuestión de orgullo, el triunfo es un regalo que los auriazules quieren hacerle a todos los aficionados que han confiado en ellos, aseguró en exclusiva para ESTO.

“Lo que he sabido y lo que he visto desde antes es que los partidos entre América y Pumas son bravos, son partidos a morir, pero tampoco podemos tener en la mente que es el partido más importante, nosotros no estamos jugando el torneo para ganarle al América, lo estamos jugando por nosotros, por nuestra familia, tenemos objetivos que es la Liguilla y tenemos que hacerlo paso a paso, es importante el partido contra América, es de orgullo, la afición se mete más y se lo vamos a regalar”, aseguró.

El zaguero confesó que sintió mucho orgullo desde que se enteró que jugaría para Universidad Nacional y tiene como motivación el reto de tener al equipo en lo más alto del Clausura 2020.

“Para mí era un orgullo desde que me dijeron que iba a venir a Pumas con toda esa historia que tiene y es una motivación ponerlos otra vez en la carrera. Al principio nos ponían a los refuerzos como que no éramos de la altura, poco a poco y gracias al trabajo y a la confianza del míster hemos ido por el camino en el que hemos puesto a Pumas arriba”, dijo.

A pesar de su juventud, el oriundo de Navojoa, Sonora se asumió como un elemento que llegó para aportar y dar soluciones en la última línea felina.

“Primero que nada, muchos decían al principio que venía un jugador chico en la edad, pero yo no tomé ese reto así, si tengo 20 o 30 años, yo vengo a tener protagonismo en el club, no porque sea chico se me van a perdonar cosas, no, yo vengo como un refuerzo, ya vengo de un club también grande como Monterrey y vengo de ser campeón, vengo con una actitud diferente”, comentó el defensa. Desde el primer momento, Johan se sintió el Pedregal como su casa, los minutos que le han dado le hacían falta.

“Yo creo que sí, tenía minutos, pero no tenía continuidad, el que se la jueguen con un chavo y que no importa si hay errores o no, esa confianza y esa continuidad es lo único que me hacía falta, no hay nada raro, en rayados hice los grandes partidos que hago acá, jugué bien y todo, la diferencia es que acá me han tenido más confianza. La verdad me identifico con este club, me siento en casa acá”, explicó.

El cariño que Universidad Nacional se ha ganado en su corazón es tal que, quiere quedarse mucho tiempo en el equipo y ser reconocido por el pueblo auriazul.

“Mi sueño primeramente es consolidarme en Pumas, seguir teniendo minutos, seguir ganándome la confianza del míster que me ha traído, ganarme la confianza de la afición y la directiva y el seguir ganando, estoy a muerte con Pumas, quiero seguir aquí y que la afición me conozca más, que sepa lo que soy y puedo aportar”, sentenció.