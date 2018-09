Sin preocupación en Cruz Azul tras perder ante Necaxa

Si mantener el invicto no le quitaba el sueño a Cruz Azul, ahora que lo perdieron tampoco le dan mayor importancia. El lateral de La Máquina, José Madueña, reconoció que la derrota ante Rayos, el sábado pasado, sirvió de aprendizaje, pero ahora deben pensar en lo que resta del torneo. “Las derrotas duelen y el invicto no era algo que tuviéramos en mente ni como objetivo. La meta sigue siendo la misma, clasificar a la Liguilla y buscar el campeonato. Obviamente un liderato te mantiene con la motivación de ser campeón invicto, no fue así y ahora buscaremos ser campeones ya no siendo invictos”, destacó Madueña.



El zaguero reconoció que la derrota la toman como aprendizaje y llegó en buen momento, pues aún resta la mitad del campeonato. “Es parte de un torneo competición como lo es la Liga MX. Obviamente las derrotas son dolorosas, pero lo tomamos como un aprendizaje y ahora a pensar en el siguiente rival”, explicó. “Llega muy a tiempo, porque viene la segunda mitad del certamen. Tuvimos buen arranque y esperamos cerrar de la mejor manera para llegar bien a la Liguilla”, agregó.

E portugués Pedro Caixinha ha sido fundamental para que la parte mental sea fuerte en la platilla.

“Creo que Pedro trabaja muy bien la parte mental, en estar fuerte anímicamente y que las derrotas como la de este fin no nos peguen tanto. Que no se nos quite de la mente el objetivo que tenemos”, contó el defensa. “Lo tomó como aprendizaje y nosotros también. Fue un resbalón que es parte de la Liga, el futbol y esperamos enmendar el camino en el siguiente partido”, afirmó.

Madueña destacó el trabajo que ha hecho el estratega portugués, quien le ha dado bastante empuje al aspecto psicológico. “El equipo lo ha asimilado bien de esa forma; objetivos a corto plazo que al final te dan resultados. En lo personal lo veo igual, porque uno como jugador se pone metas a corto plazo. Primero jugar, después tener continuidad y finalmente hacer cosas diferentes. Los objetivos a corto plazo son buenos”, reconoció. “Seguimos convencidos en lo que hemos hecho y en lo que nos falta por hacer”.