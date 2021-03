Tecatito Corona vence a la Juve de Cristiano Ronaldo en la Champions

El Porto del mexicano Tecatito Corona dio la gran sorpresa este martes al eliminar en octavos de final a la Juventus de Cristiano Ronaldo, pese a caer en la prórroga por 3-2, haciendo buena la victoria lograda en Portugal (2-1).

Pese a jugar con 10 jugadores durante más de una hora, por la expulsión del iraní Medhi Taremi (54), el doblete de Sergio Oliveira (19 de penal y 115) fue suficiente para eliminar a la Juventus, pese a que los italianos vencieron con los goles de Federico Chiesa (49 y 63) y el francés Adrien Rabiot (117).

Comenzó amenazando la Juventus, con un centro desde la derecha de Cuadrado que remató de cabeza Álvaro Morata en el corazón del área, pero el arquero argentino Agustín Marchesín tiró de reflejos para rechazar la pelota y evitar el primer gol del partido (3).

Pero Porto no se dejó amedrantar por los locales y también buscó la portería rival para adelantarse en el minuto 19, cuando el central turco Merih Demiral cometió una falta dentro del área sobre Taremi, que Sergio Oliveira transformó en el primer tanto del partido.

La Juventus trató de reaccionar, pero llegó al descanso en desventaja después de que Marchesín le volviese a ganar la partida a Morata en otro mano a mano (27).

Sí acertó, al inicio del segundo tiempo, Chiesa, quien envió el balón a la escuadra tras recibirlo de Cristiano Ronaldo (49).

Ese gol provocó el nerviosismo en el Porto, que se quedó en inferioridad después de que Taremi viese dos tarjetas amarillas en apenas dos minutos (52 y 54), lo que posibilitó que la Juventus igualase la eliminatoria, con el segundo tanto de Chiesa al rematar de cabeza un centro de Cuadrado (62).

En el tramo final, Chiesa (82), Morata con un gol anulado por fuera de juego (90+1) y Cuadrado, con un disparo al larguero (90+3), pudieron haber completado la remontada para la Juventus, aunque el Porto también tuvo la suya para haber evitado la prórroga, en un remate del maliense Moussa Marega que salió rozando el poste (85).

Pese a la inferioridad numérica, el Porto no sólo resistió, sino que a falta de cinco minutos para llegar al desenlace de los penales, Oliveira anotó el segundo para dar el pase a los portugueses y apear a la Juventus de Cristiano ronaldo y compañía, que aún tuvo tiempo de ganar el partido con un tanto finakl de Rabiot (117).