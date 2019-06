"Traidor y judas", así llama Negro Santos a Oribe

El fichaje de Oribe ha dejado muchos comentarios en contra, tanto de las Chivas como del ex jugador de América.

Antonio Carlos Santos habló fuerte sobre la llegada del atacante al equipo rival y fue contundente al decirle unas fuertes palabras.

“Es un judas, traicionero y mercenario. Yo aprendí que en el América no puedes ir para las Chivas, no pasa”, comentó el ex jugador en entrevista para W Deportes.

El “Negro” es un personaje muy polémico a través de sus redes sociales y no es la primera vez que ataca a jugadores, ya que anteriormente lo ha hecho con Pizarro y Pulido.