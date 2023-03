Tremendo susto: Kun Agüero sufrió una arritmia en vivo con Ibai (Video)

Sergio “Kun” Agüero sufrió una arritmia durante una transmisión que hizo en la plataforma Twitch junto a Ibai Llanos. En una imagen que se volvió viral, se observó el momento en que el exfutbolista argentino se tocó el corazón, incluso, Llanos le dijo que si quería que fueran al médico.

“Creo que acabo de sufrir una mini-arritmia”, comentó Agüero mientras que el streamer se mostró preocupado por el estado de salud del exseleccionado argentino.

“¿Quieres que nos vayamos al médico?”, cuestionó Llanos, mientras que el ‘Kun’ le dijo que no era necesario “No, no. Porque tengo un chip y el famoso chip me va a detectar y mandaría una señal”.

A mediadios de diciembre de 2021, Agüero anunció su retiro del futbol profesional ya que no pudo superar los problemas cardiacos que sufrió.

“Esta comparecencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al futbol profesional. Es un momento muy duro. Primero es mi salud, ya saben el problema que tuve hace mes y pico. Estuve en buenas manos de los médicos, me han dicho que lo mejor era dejar de jugar y he tomado esta decisión hace una semana o 10 días”, mencionó en conferencia de prensa.

Los médicos del exfutbolista han estado al pendiente de su estado de salud y asiste a consultas constantes para evitar que se le presente un problema mayor.