Tuve cáncer pero ya está curado; la devastadora confesión de Miguel Layún

Las últimas semanas fueron las más fuertes en la vida de Miguel Layún.

El jugador de Rayados reveló que la verdadera razón por la que fue dado de baja de la Selección Mexicana para la Copa Oro fue debido a que le detectaron un tumor cancerígeno.

“Decidimos, mi esposa y yo, hacernos un chequeo general y hubo una pequeña sorpresa que no imaginábamos. Lo primero que me reportaron fue que habían encontrado un quiste complejo, pero empezó a existir la duda de que no fuera un quiste sino un tumor y sí, se trataba de un tumor maligno, cáncer”, confesó el jugador en un video que se publicó en la cuenta de twitter de Monterrey.

Enseguida, el futbolista se sometió a más exámenes, fue operado para que se le extirpara y ya está curado.

📹| #EnLaRaya @miguel_layun nos comparte su testimonio de un momento reciente que cambió su Vida. #TodosSomosAfortunados #EnLaVidaYEnLaCancha. pic.twitter.com/f0t8mp5JTa — Rayados (@Rayados) June 9, 2019

“Días después me llamó el doctor y me preguntó que cuándo me haría el siguiente examen. Yo en ese momento dije que después de la Copa de Oro, pero él me dijo que lo hiciera lo antes posible. Ahí empezó la duda que no fuera un quiste sino un tumor. Apenas me mencionan esa palabra no percibe de la misma manera. Se trataba de un tumor maligno. Al final el diagnóstico es que se pudo remover así que gracias a Dios puedo decir que tuve cáncer, pero ya está curado”, compartió Layún

El sueño del futbolista siempre fue ser profesional, pero ante una situación como ésta las prioridades cambian y ahora prefiere estar con su familia.

MIGUEL Layún

“También entra la parte emocional. Estamos aquí y nos damos cuenta que la vida es prestada con eso. Ese chequeo no estaba en los planes de nadie. Dios puso las cosas para que se dieran así y estoy agradecido con los médicos y mi familia. Estoy feliz y más motivado que nunca. Además puedo volver a hacer lo que más amo, que es jugar futbol, aunque me debo preparar”, expresó.

El seleccionado aseguró que nunca sintió ningún síntoma de molestia y ahora, ya superada la enfermedad, buscará la forma de ayudar a gente que no tenga recursos económicos para hacerse exámenes y puedan detectarles algún problema de salud a tiempo.

“Voy a buscar la manera de ayudar a la gente que no tenga la capacidad económica para que puedan, aunque sean unos pocos, a hacerse un chequeo, y ojalá esto ayude a mucha gente”, finalizó

