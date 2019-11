“Vuelvan al beisbol”, así se despide Zlatan Ibrahimovic del Galaxy

Los Ángeles, EU.- El goleador sueco Zlatan Ibrahimovic confirmó este miércoles su salida del Galaxy de Los Ángeles, aunque sin dar pistas sobre sus planes futuros o posible retiro.

La partida del delantero de 38 años del Galaxy de la Major League Soccer norteamericana era predecible tras la eliminación en playoffs del equipo californiano el mes pasado.

Ibrahimovic, quien fichó por el Galaxy en el inicio de la temporada 2018, anunció el final de su etapa angelina mediante un enigmático mensaje en Twitter.

"Vine, vi, vencí. Gracias @lagalaxy por hacerme sentir vivo de nuevo", escribió. "Para los fanáticos del Galaxy: querían a Zlatan, les di a Zlatan. De nada".

"La historia continúa... Ahora vuelvan al béisbol", tuiteó el sueco.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 13 de noviembre de 2019

El Galaxy informó en un breve comunicado que la franquicia y Ibrahimovic habían finalizado su relación de mutuo acuerdo. "Nos gustaría agradecer a Zlatan por sus contribuciones al LA Galaxy y la Major League Soccer", dijo el presidente del equipo, Chris Klein.

"Desde su llegada en 2018, Zlatan influyó positivamente en el deporte del futbol en Los Ángeles. Estamos agradecidos por su ética de trabajo y pasión. Agradecemos a Zlatan su profesionalismo e impacto incalculable en la comunidad de Los Ángeles y del futbol en Norteamérica".

We wanted Zlatan. We got Zlatan.



Thank you, @Ibra_official 🦁 pic.twitter.com/cVZpeqMRZU — LA Galaxy (@LAGalaxy) 13 de noviembre de 2019

Se ha especulado con que Ibrahimovic pudiera regresar al club italiano AC Milan, donde jugó durante dos temporadas entre 2010 y 2012, anotando 42 goles en 61 partidos de liga.

El comisionado de la MLS, Don Garber, insinuó la semana pasada en una entrevista con la cadena ESPN que Ibrahimovic podría regresar a Italia y estaba siendo "reclutado" por el Milan.

Skillⓩ™



No one can do it quite like @Ibra_official 👌 pic.twitter.com/B1HeyFnxKH — LA Galaxy (@LAGalaxy) 12 de noviembre de 2019

Según el diario italiano Corriere dello Sport, el Bolonia también aspiraría a fichar al delantero.

Aunque Ibrahimovic no logró impulsar al Galaxy a lo más alto, el ariete ha sido uno de los futbolistas extranjeros más exitosos en la historia de la liga norteamericana, anotando 53 goles en 56 partidos de temporada regular.