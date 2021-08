Gabby Thomas, la epidemióloga de EU que se volvió medallista olímpica

La velocista estadounidense Gabby Thomas ganó este martes la medalla de bronce en la final femenina de 200 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 luego de quedar detrás de Elaine Thompson-Herah, de Jamaica, y Christine Mboma, de Namibia, primero y segundo lugar respectivamente. No obstante lo que destaca, además de su increíble participación, es que Thomas es una graduada de Harvard que actualmente cursa su maestría en epidemiología.

Luego de clasificarse para las finales Thomas hizo un ascenso tardío hacia la línea de meta y corrió la carrera 200 metros en 21.87 segundos. Su contrincante Thompson-Herah ha batido el récord olímpico durante el evento al registrar una marca de 21.53 segundos

La universitaria de tan sólo 24 años mencionó en Julio pasado que era su sueño formar parte del equipo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos y se vio convencida alcanzar su objetivo.

"Es un viaje tan largo, y tantos días y horas de preparación física y mental. Y todo se juntó en ese momento", dijo.

Pero sus aspiraciones no sólo llegan a Tokio, también la corredora de criada en Massachusetts aseguró que quiere ayudar a corregir las disparidades raciales en el sistema de atención médica. Thomas de graduó de Harvard con un título de neurobiología y un título secundario en salud local y políticas de salud, por ahora está cursando su maestría en epidemiología y gestión de la atención médica en la universidad de Texas en salud pública.

"Lo que estamos viendo con Covid, y lo que vimos con Covid, no fue nada que me sorprendiera, simplemente solidificó que quería hacer lo que estaba haciendo", dijo a CBS News.

La agenda de la deportista podría parecer un tanto abrumadora para muchos pero Thomas utiliza como fuente de inspiración deportiva su estancia en la universidad.

Por otro lado, como ya se mencionó, es egresada neurobiología y asegura que esta dirección la llevaron los casos de sus dos hermanos, pues su hermano gemelo tiene TDAH y su hermano menor tiene autismo.

"Mis dos hermanos me llevaron a la neurología", precisó.

Entrenamiento de Gabby Thomas para los Juegos Olímpicos

Después de graduarse de Harvard en 2019, Thomas se dirigió a Texas para unirse al Buford-Bailey Track Club con sede en Austin, el cual fue fundado por la medallista de bronce olímpica de 1996, Tonja Buford-Bailey

De acuerdo con el sitio web de los Juegos Olímpicos , “el llamado 'Bailey Bunch' es uno de los únicos grupos de entrenamiento de mujeres negras, dirigido por una entrenadora negra en Estados Unidos”, es decir, un lugar perfecto para que Thomas creciera como corredora.

"Sabía que si quería entrenar para los Juegos Olímpicos, necesitaba estar en un entorno propicio para ese tipo de entrenamiento serio que necesitaba", mencionó para On Her Turf de NBC en febrero .

Pese a ello, en mayo pasado Thomas recibió la noticia de que tenía un tumor en el hígado. Afortunadamente el tumor resultó ser benigno y lo tomó como impulso para ganar las pruebas que la llevó al bronce olímpico.

“Mi sueño era formar parte del equipo olímpico, no ganar pruebas olímpicas, ni siquiera batir el récord de la competición. Ahora que los he logrado, voy a establecer metas más altas ", dijo para The Washington Post.