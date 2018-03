Hijo de Octagón: del Exatlón al cuadrilátero

Lejos de afectarle los retos más complicados como los que vivió en el reality show “Exatlón”, el Hijo de Octagón asegura estar preparado para cualquier desafío que se le ponga enfrente, por lo que tiene en mente volver de lleno al deporte que tanto ama, la lucha libre, de la cual, tiene agenda de trabajo por lo menos hasta junio.

“Lo primero que aprendí fue a valorar desde lo mínimo hasta lo más importante que es tener un hogar, un techo, un baño digno y descansar bien. Valoré muchas cosas y aprendí a madurar bastante gracias al ‘reality’. Me siento muy contento por lo que he logrado”.

De visita en la redacción de ESTO, el heredero del “Amo de los Ocho Ángulos” platicó entre otros aspectos, sobre lo que para él representó haber dejado muy en alto el pancracio.

Luego de la experiencia en la que literalmente vivió al extremo, el integrante del Legado Dragón reconoce sentirse orgulloso por lograr que la lucha libre se posicionara desde otra perspectiva, ya que demostró que los gladiadores también son deportistas de alto rendimiento, y que la condición física juega un papel fundamental.

“Cambió mucho en mí, me siento una persona diferente. Hubo un cambio radical, obviamente para bien. Aprendí a valorar a las personas que no tienen y que están en escasos recursos, pude convivir con muchas personas allá que viven descalzos, esas mismas personas me ayudaron bastante porque el tema de la comida estuvo difícil”.

En cuanto a la serie de rumores por una supuesta demanda, el Hijo de Octagón negó que haya procedido legalmente en contra del ‘reality show’ o de la televisora del Ajusco, “lo que sí existe es que AAA mandó un documento a TV Azteca diciendo que ellos eran propietarios de mi nombre y de mi papá, cuando es algo totalmente falso y absurdo, se ganó la demanda laboral y lo que están haciendo es molestar”, advirtió el luchador.