¡Honor a quien honor merece! Dodgers desvelan el "34" en honor a Fernando Valenzuela

Honor a quien honor merece, Los Dodgers de Los Ángeles no necesitaron que estuviera inducido al Salón de la Fama de las Grandes Ligas y reconocieron lo hecho por Fernando Valenzuela arriba del montículo en una emotiva ceremonia en el Dodger Stadium previo al duelo entre la novena angelina y los Rockies de Colorado.



En el primer día de la Fernandomanía Weekend. Fue desvelado. El ya inmortal número 34. Que utilizó el sonorense durante más de una década. Un número que portó por causalidad, porque fue el que le tocó y ahora ya quedó en la eternidad.

"I feel like I'm home in Los Angeles."



Celebrating Fernando at City Hall. #Fernando34 pic.twitter.com/dBMiOJzQDx — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 12, 2023

En medio del “32”, que utilizó Sandy Koufax, quien estuvo presente en el homenaje del mexicano. Y del “39”, que ocupó Roy Campanella. Ahí fue desvelado el “34”. Que a partir de este viernes se podrá observar por el jardín izquierdo del Dodger Stadium.

Acompañado de su familia, Valenzuela Anguamea se dio cita al recinto en el que tantas victorias consiguió y tantas serpentinas lanzó. El legendario pitcher. También fue arropado. Por miles de fanáticos. Quienes aplaudieron y vitorearon en todo momento al oriundo de Etchohuaquila. Quien una vez que saltó al diamante. Fue acompañado. Por la música de mariachi. Se escuchó la melodía “Viva México”.

Fernando Valenzuela estuvo acompañado en la ceremonia por su compatriota Julio Urías, actual pitcher de Dodgers, el mencionado Sandy Koufax, el senador de Los Ángeles, Alex Padilla; el presidente de los Dodgers, Stan Kasten; el excátcher Mike Scioscia, quien formó una destacada batería con el serpentinero mexicano en los 80, sin dejar de lado al locutor Jaime Jarrín, quien trasmitía en español los partidazos del “Toro”.

Para acompañar el homenaje en la pantalla del recinto californiano se apreciaron momentos inolvidables del sonorense arriba de la lomita, se apreciaron las veces que actuó de bateador emergente, cuando lanzó un sin hit ni carrera, por supuesto cuando ganó la Serie Mundial. Ahí también se observaron felicitaciones por parte de sus familiares y de otros deportistas como Julio César Chávez, Adrián González y el propio Julio Urías.

“La Fernandomanía nunca ha terminado. La Fernandomanía sigue estando al día de hoy. Felicidades porque los Dodgers de Los Ángeles hayan retirado tu número. Has traído tanta alegría a nuestras vidas. Te agradecemos”, expresó el presidente de la organización californiana.

Por su lado, Mike Scioscia reconoció que “Fernando nos mostró a dónde teníamos que ir. Dios te bendiga, Fernando. Felicitaciones. Y es un gran momento para que todos nosotros aquí experimentemos algo para que Fernando retire su número”.

Leyenda. Genio. Figura generacional. @LosDodgers retiraron el mítico #34 de Fernando ''El Toro'' Valenzuela. 🇲🇽 pic.twitter.com/Fd7z2lYRxK — LasMayores (@LasMayores) August 12, 2023

Agradecido el "Toro" Valenzuela

Una vez que los presentes brindaron palabras de cariño al serpentinero mexicano, Fernando Valenzuela tomó el micrófono para agradecer todo lo que ha hecho la franquicia de los Dodgers. Sin muchas palabras y todavía impactado por todo lo realizado, al “Toro” solo le quedó corresponder a esta distinción.

“Me encantan las sorpresas. Gracias, gracias eso es todo. Gracias a mi familia, a mis hermanos y a los que me dijeron algo gracias. A todos los que están en las gradas aquí presentes, es hermoso. Sabes lo que puedo decir es wow. Es un gran placer para mí estar aquí. Es un honor para mí estar aquí. Ser recordado así por Dodgers. Agradezco a Los Ángeles por retirar mi número y a todos los fanáticos que han estado por años”, declaró el mexicano en inglés.

Orgullo de Etchohuaquila, ÍCONO de nuestra organización. 👏#Fernando34 pic.twitter.com/QYpqO4gp5H — Los Dodgers (@LosDodgers) August 12, 2023

Una vez que culminó su breve mensaje, Fernando Valenzuela caminó junto a su esposa, hijos y nietos por la línea del jardín izquierdo para ver como se descubría el inmortal número “34” mientras que se dejaba querer por el público y respondía con un saludo. El “34” es eterno.

Nota publicada en ESTO