Tragedia en partido de hockey: muere jugador por un corte en el cuello con un patín

El jugador de hockey Adam Johnson, delantero del equipo Nottingham Panthers murió en medio del partido de la Challenge Cup británica luego de sufrir un corte en el cuello con el patín de un contrincante.

El accidente ocurrió en el minuto 35 cuando un jugador de los Sheffield Steelers chocó con otro, provocando que cayera y al estar su pie en el aire, éste con el patin pasara sobre el cuello de Adam, quien recibió atención de los paramédicos sobre el hielo.

Momentos después, Nottingham Panthers confirmó desde sus redes sociales que Adam Johnson había fallecido en el accidente durante el partido contra Sheffield Steelers.

"Adam, nuestro número 47 no sólo era un jugador de hockey sobresaliente, también era un gran compañero de juego y una increíble persona con toda una vida por delante. A los Panthers nos gustaría enviar nuestros pensamientos y condolencias a la familia de Adam, su pareja y todos sus amigos en este momento extremadamente difícil", agregó el equipo.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q — The Nottingham Panthers (@PanthersIHC) October 29, 2023

Del mismo modo, la EIHL (Elite Ice Hockey League) anunció que los partidos de este domingo en Reino Unido se pospusieron por la noticia de la muerte del número 47 de los Nottingham Panthers.

Weird the media won't show the video of how #AdamJohnson was murdered.



This was very obviously not a "freak accident." That player intentionally kicked Johnson in the face with his skate, which is absolutely a deadly weapon. pic.twitter.com/R5CE3DdqUr — Hakuna Matata (@HakunaMateria) October 29, 2023

Por su parte, los Sheffield Steelers se limitaron a colocar la foto de Adam en la portada de su cuenta en X, pero no emitieron un comunicado sobre el accidente que provocó el fallecimiento del delantero.

Antes de jugar en Reino Unido, Johnson estuvo en la Liga Nacional de Hockey de Norteamérica (NHL), donde disputó 13 partidos con los Pittsburgh Penguins.

Posteriormente, se trasladó a la Liga Sueca de Hockey (SHL) para la temporada 2020-21 antes de pasar por Ontario Reign y los Lehigh Valley Phantoms de la Liga Americana de Hockey. Adam Johnson jugó también en el Augsburger Panther alemán antes de fichar por el Nottingham Panthers en agosto.