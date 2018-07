La mexicana Alegna González se proclama campeona mundial de marcha

En una competencia técnicamente impecable y una estrategia digna de las reinas de la pista, la mexicana Alegna González, representante de la Secretaría de Marina, conquistó la medalla de oro en los 10,000 metros de caminata, durante el Campeonato Mundial de Atletismo Sub 20 que se realiza en Tempere, Finlandia.

La originaria de Chihuahua, se convirtió en la atleta mexicana más exitosa en la historia del deporte de nuestro país al conquistar las principales competencias en la categoría juvenil, desde que comenzó a trabajar con el entrenador Ignacio Zamudio, discípulo del polaco Jerzy Hausleber, en el 2016 no ha conocido la derrota a nivel nacional e internacional.

Ella ha ganado la Copa Panamericana, el Campeonato Panamericano, el Campeonato Mundial de Caminata en China, tres Challenge de la IAAF y corona la primera etapa de su vida deportiva en el alto rendimiento con el título mundial en Tempere, Finlandia.

Alegna fue colocada en el primer grupo en la salida, todavía no se terminaban de fusionar las competidoras y la boricua Rachelle de Orbeta tomó la delantera hasta que fue absorbida por el pelotón puntero integrado por 10 competidoras, entre ellas la mexicana ubicada en un discreto décimo lugar.

Todavía a mitad de la competencia, Alegna sin desesperarse se mantuvo en esa misma posición, en la parte trasera del grupo, pero reaccionó cuando la turca Meryem Bekmez se lanzó con un cambio de ritmo que partió de manera definitiva al grupo.

Alegna se mantuvo en el tercer sitio de esa desaforado ataque atrás de la ecuatoriana Glenda Morejón que no podía arriesgar mucho porque fue amonestada desde los albores de la competencia.

La mexicana nos tendría reservada una sorpresa, con una decisión inaudita, durante el último abastecimiento, no solamente superó a la ecuatoriana y la turca, quien no pudo reaccionar al mortal ataque de la rubia atleta: sin dar muestras de cansancio, ni de tregua se lanzó hacia la meta como una flecha que no tendría rival, lo que recordó a los africanos en las pruebas de medio fondo y fondo en la forma de resolver una carrera.

EL ritmo de Alegna en los últimos 600 metros, como decíamos fue avasallador y conquistó el título mundial al cruzar la meta en 44 minutos, 13 segundos y 88 segundos, lo que confirma su talento, en ruta como lo hizo en China y ahora en pista en Finlandia, un país que reconoció a la mexicana con aplausos.

Durante la ceremonia de premiación, Alegna de manera respetuosa entonó el himno nacional con la mano colocada en el corazón y al final con los fuegos artificiales mordió la medalla de oro, que augura un futuro tan brillante como ella quiera.