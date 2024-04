Messi y el Inter Miami visitan Monterrey, ¡la ciudad ya está blindada!

La presencia de Lionel Messi en Monterrey causó una gran impacto en la seguridad del entorno donde se desenvolverá el argentino. El operativo para resguardar al Inter Miami se reforzó desde el hotel donde estará concentrado el equipo, hasta las instalaciones del Estadio BBVA, mejor conocido como el Gigante de Acero.

Previo al que será el primer partido oficial de Messi con un equipo en nuestro país, las autoridades locales extremaron medidas de seguridad en el Hotel Quinta Real, elegido para la concentración del Inter a Miami.

La calzada Diego Rivera está sumamente custodiada por decenas de elementos de la Guardia Civil, además de que en el perímetro del hotel se colocaron vallas para impedir el paso de cualquier otra persona que no pertenezca ya sea al club o sea huésped.

Ya aterrizó en Monterrey el avión del Inter de Miami de Messi. 🛬 pic.twitter.com/P9vzJo5iQT — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) April 9, 2024

Futbol ¿Qué le pasó al Bicho? Cristiano Ronaldo intenta golpear a un árbitro por expulsarlo (Video)

Desde que aterrizó el avión del Inter de Miami en suelo regiomontano y algunos aficionados se dieron cita en las afueras del hotel para intentar ver a Leonel Messi, quien además de la seguridad mencionada contará con la de su guardaespaldas personal que lo sigue en todo momento.

🚔🚨¡LOCURA POR LA LLEGADA DE MESSI A MONTERREY!



Hay fuerte operativo de seguridad en el hotel de concentración donde se hospedará Inter Miami, rumbo al partido contra Rayados en #CampeonesConcacafxFSMX



- @fersch_4 - pic.twitter.com/npL7Pvcr17 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 9, 2024

En lo que respecta al traslado del Aeropuerto Internacional de Monterrey hasta el recinto en el municipio de San Pedro, las autoridades implementaron medidas viales para agilizar la llegada del club estadounidense. La ruta contará con reducción de carriles, personal para evitar embotellamientos en la zona y en vías aledañas al hotel.

Estadio BBVA coloca vallas para el juego de Messi vs Rayados

Otra de las medidas que trascendió en redes sociales fue la colocación de vallas en el estadio BBVA, específicamente en las zonas más cercanas a la cancha se colocaron vallas metálicas que no se ven en los partidos de la Liga MX.

⚠️ ¡MÁXIMA SEGURIDAD! ⚠️



Para el partido de Rayados-Miami, el estadio BBVA tendrá mucha protección alrededor de la cancha 🏟️



Todo para cuidar la visita de Lionel Messi 🔒



📸: @javialonsordz



Más información: https://t.co/7LG35ALvW7 pic.twitter.com/6dr9t6slE3 — POSTA Deportes (@POSTADeportes) April 9, 2024

Dos Horas Estadio Azteca: Así es el increíble tour para conocer el interior del Coloso de Santa Úrsula

Además, Rayados informó que quienes bajen a la cancha serán arrestados de 48 a 72 horas.

Los aficionados no podrán ver los autobuses entrar al BBVA

En otros reportes, también se dio a conocer que el pasillo de ingreso para los equipos al inmueble fue tapado con mamparas, lo cual impediría la visión de los aficionados en la llegada del Inter de Miami al partido.

Además de ello, el club regiomontano compartió información importante en sus redes sociales. Especificaron que cualquier persona que intente ingresar al campo ser arrestada y consignada a las autoridades. Además de las medidas antes especificadas, los infractores serán vetados de por vida del Gigante de Acero.

Como extra, las inmediaciones del BBBVA fueron cercadas, lo que permitirá tener un control mayor en el ingreso de los aficionados.

❌ ¡SIN BOLETO NO PASAS!



🏟️ El Estadio BBVA tendrá cerco especial.



🎟️ Quien no tenga pase de acceso no podrá ingresar al predio.



📷 @javialonsordz #ConcaChampions pic.twitter.com/w5IjsGxsK0 — POSTA Deportes (@POSTADeportes) April 9, 2024

Nota publicada originalmente por Esto.