México cierra con 10 medallas en la categoría de clavados de los Juegos Centroamericanos

La actividad en los clavados de los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023 llegó a su final, con la pruebas de trampolín de tres metros femenil y plataforma 10 metros sincronizados, donde México sólo pudo sumar un bronce con Diego Balleza y Germán Sánchez, por debajo de Colombia y República Dominicana.

El tercer lugar de los mexicanos se suma a una cosecha de nueve medallas, de las cuales cuatro fueron de oro, dos de plata y tres de bronce. Esto le permitió a la selección tricolor coronarse en la disciplina, por encima de Colombia y Cuba, aunque no logró superar lo hecho en Barranquilla, cuando registraron seis metales dorados.

Luego de la medalla de oro conseguida por Balleza en la prueba individual, había esperanza en el equipo mexicano de sumar una nueva presea dorada, sin embargo, la situación no fue tan sencilla.

La pareja comenzó con buenos clavados, pero no lograron mantener la consistencia, sobre todo en su cuarta ejecución, cuando vieron calificaciones de 3.5 y 4.

Para mala fortuna, la mala ejecución de los mexicanos se combinó con un buen cierre de la dupla colombiana, conformada por Sebastián Villa y Leonardo García, quienes firmaron un gran clavado en su última ejecución al sumar 79.56 unidades.

México terminó la prueba con un total de 329.95 puntos, por debajo de los 366.15 y 337.23 de los cafetaleros y los dominicanos.

Germán Sánchez se mostró contento por el resultado obtenido

“Estoy contento de no regresar a casa con las manos vacías. Cuando me vine le dije a mi hijo que iba a regresar a casa con una medalla, y hoy regreso con el bronce, feliz, contento, y hoy hay que seguir trabajando, hay que seguir preparándonos, pero hoy me gusta el proceso que voy llevando, vamos de menos a más y a seguir concentrados para lo que venga” señaló Germán Sánchez.

México se quedo fuera del podio en los clavados femeninos

En la prueba que cerró la actividad en el Polideportivo El Polvorín, ni Carolina Mendoza ni Abril Gutiérrez pudieron subir al podio, al terminar en la quinta y la sexta posición, respectivamente.

En la mayor parte de la competencia, Mendoza logró mantenerse en la parte alta de la clasificación, en una pelea constante con la cubana Prisis Randish, sin embargo, una ejecución fallida en su penúltimo salto, donde apenas sumó 33 unidades, la relegó de la pelea por las medallas.

