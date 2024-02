Motocicleta arrolla a corredor en el medio maratón de Guadalajara

El corredor Israel Oropeza fue arrollado por una motocicleta que trasladaba a un juez del Medio Maratón de Guadalajara mientras competía en él.

A través de redes sociales se dio a conocer el momento cuando Oropeza es golpeado por el vehículo en una avenida prácticamente sola casi al final del recorrido.

El corredor se encontraba en la avenida Vallarta cuando fue embestido por detrás por el motociclista que, de acuerdo con usuarios de redes, tenía asignación del comité organizador y trasladaba e un juez.

En el Medio Maraton de Guadalajara el día de ayer un motociclista invadió la pista de los corredores y atropello a uno...



Denle RT hasta llegas con ese maldito desgraciado que ni se detuvo, ni nada... pic.twitter.com/weJBdLqqVK — 𝕏 Millennials: La generación mas preparada (@MilleDescubren) February 26, 2024

En el video se observa que la moto pasa por el lado derecho del atleta y lo arrolla, luego se va, pero en ningún momento regresa para auxiliarlo. Israel Oropeza quedó sobre la avenida sin poderse mover.

Este lunes, el Consejo municipal del Deporte emitió un comunicado sobre el hecho.

"Sobre el incidente ocurrido ayer con el corredor jalisciense Israel Oropeza, lamentamos profundamente lo ocurrido y estamos tomando las medidas correspondientes ante este hecho. Tras el accidente al corredor se le atendió inmediatamente, se le prestaron todos los servicios médicos en el lugar y posteriormente se le trasladó a un hospital privado en donde fue evaluado y sometido a los exámenes correspondientes para descartar cualquier lesión de gravedad o de consideración".

Esa instancia municipal señaló que luego de los estudios médicos tuvieron conocimiento de que fueron sólo algunos golpes que no ponen en riesgo su integridad, ni su carrera como corredor profesional, descartando fracturas o lesiones mayores.

También afirmó que el corredor entendió que se trató de un incidente.

"En las diversas pláticas que se sostuvieron con él, Oropeza entendió este hecho como un incidente durante la competencia, lamentando solamente que el inconveniente le afectó en su resultado final de la carrera, la cual terminó por su propio pie".

Finalmente aseguró que el Comité Organizador ha seguido en contacto con Oropeza, durante las últimas horas y seguirá al pendiente de cualquier cosa que pueda necesitar, además de que ya se encuentra en buen estado y en su casa en el proceso de recuperación.

Por su parte, Oropeza agradeció mediante sus redes sociales todo el apoyo recibido a su cas.

"Quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron durante el incidente que pasó del km 19/20; no me caí, un motociclista me aventó con un vehículo de alta cilindrada aunque siento tristeza porque venía haciendo una buena competencia.

Estoy consciente de que pronto saldré de esto y volveremos a dar una buena competencia. Felicidades a todos los que compitieron y gracias a mi equipo Relámpagos de Tonalá por todo su apoyo", externó el deportista.

Publicado originalmente en El Occidental