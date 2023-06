“No puedo perder tiempo explicando”: Ana Guevara se va en contra de quienes la critican

Cuestionada por su gestión al frente de la CONADE y por sus recientes declaraciones en el tema de las nadadoras artísticas, cuando las mandó a vender “calzones, Avon y Tupperware” para conseguir recursos, Ana Gabriela Guevara se mantiene firme en su objetivo y dejó claro que las críticas no le afectan.

“Tenemos que enfocarnos y mantener el objetivo firme y hacia dónde queremos llegar. No puedo perder tiempo explicando lo que no quieren entender. Las críticas no me afectan, son tan válidas como el aplauso, me tienen sin cuidado, mi trabajo y mi convicción es hacer lo que me toca”, señaló.

Guevara descartó conflicto con algún deporte en específico. “Mediáticamente no vende darme la razón, los atletas con sus resultados hablan, yo no estoy en contra de ningún deporte, que los resultados hablen, es ahí donde estamos nosotros, trabajando en lo que nos toca, y estoy enfocada en lo que sí me atañe cumplir, que es el uso correcto del recurso federal y que les llegue el recurso a los deportistas que sí lo merecen”.

Ana Guevara aseguró que ellos han subsidiado los gastos deportivos

Ante la polémica por las quejas que han surgido sobre la falta de apoyo, Guevara aseguró que la comisión que dirige debe apegarse a las reglas, sin embargo, el recurso está, tal como ocurrió con los 51.8 millones de pesos que la CONADE dispuso para que la delegación viajara a los Juegos Centroamericanos.

“Este gobierno cambió la forma de administrar el recurso, lo que se acostumbraba ya no existe. Hay que cumplir todos los elementos que la CONADE tiene para administrar recursos. El Comité Olímpico cumplió y apenas el lunes pasado, en tiempo y en forma, se les otorga el recurso para la delegación que va a El Salvador. Hay nuevas reglas de operación, un nuevo formato, pero no hay rencillas. Estamos trabajando con el equipo nacional permanentemente, nosotros somos quienes subsidiamos todo, becas viajes, campamentos, equipamientos, equipo disciplinario”, explicó.

