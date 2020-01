Pablo Hermoso revela sus objetivos para 2020

La figura del rejoneo español Pablo Hermoso de Mendoza recibió a ESTO, en exclusiva, en su nuevo rancho de San Miguel de Allende, donde está proyectando un centro hípico. El centauro navarro se sinceró: refirió que este 2020 separará su carrera de la de hijo su Guillermo, pues torean juntos lo menos posible, a excepción de la tarde en que tiene la ilusión de alternar con él, en la Monumental Plaza México, el próximo 16 de febrero, además de sus retos personales a 30 años de haber recibido la alternativa y a unos días de haber toreado la corrida 2 mil 500 en su vida, la cual se llevó a cabo en Arandas, Jalisco

“La vida va pasando con éxito y fracasos. Sobre esas vivencias la carrera de un torero va transcurriendo y madurando. Pasa el tiempo y llegas a un punto en que te planteas la pregunta ‘¿Qué me queda por conseguir?’ La respuesta es: ‘seguir viviendo con la ilusión diaria de conseguir retos, porque si dejas de soñar y de conseguir retos; envejeces de golpe’. Por eso mantengo la ilusión del primer día, aunque claro, ésta se ha enriquecido con los conocimientos, las heridas, los sinsabores, los éxitos, pero sobre todo por los momentos que toreo en México, porque al torear aquí he podido rozar el cielo”, comentó Pablo Hermoso.

No se cansa de reconocer el papel primordial que nuestro país ha tenido en su impresionante trayectoria donde se le ha reconocido como un innovador del toreo a caballo: “Cada temporada llegar a torear a México es volver a vivir. Tengo siempre en el corazón esos momentos en que desde la primera vez que toreé aquí, disfruté de lo que es rozar el cielo y siempre es así”.

Agregó: “Estoy más sólido en mi toreo y tengo mucho más conocimiento, por ello, puedo hacer a cada toro una obra mucho más fina, con mayor estética; tal vez, sin ese arrojo de pasión que tenía en mis principios juveniles, pero ahora lleno esos huecos con madurez y maestría”.

La meta de Hermoso de Mendoza para torear este 2020 en México transcurrirá una vez más por las veinte corridas: “He traído 21 caballos. A excepción de Berlín que lo dejé descansar, el resto son figuras; traigo a varios hijos de caballos que son grandes por su capacidad, potencia y sensibilidad”.

Estará en México hasta finales de abril: “Estaré planteando el proyecto de un centro ecuestre en el rancho que se llama Valle Hermoso y está a diez minutos de San Miguel de Allende, para poner un granito de arena, pues el dinero que he ganado en México siempre lo he invertido aquí; yo no me lo he llevado para España”. Su mayor aspiración actual es torer con su hijo Guillermo en la Plaza México: “Será un día de sensaciones muy fuertes”, finalizó.