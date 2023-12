Escándalo de Simone Biles y su esposo: él revela cómo conoció a la gimnasta y lo tunden en redes

Simone Biles se encuentra bajo los reflectores y no precisamente por haber ganado alguna medalla sino más bien por su esposo Jonathan Owens.

La gimnasta se casó en México el pasado mes de mayo y desde entonces, se ha dicho muy feliz de haberse casado con "el hombre de su vida", sin embargo, el jugador de futbol americano puso en aprietos a la deportista luego de unas declaraciones que desataron la ira en redes sociales y de las cuales hoy te platicaremos.

¿Qué dijo el esposo de Simone Biles?

Todo el escándalo comenzó cuando el esposo de Simone Biles dio una entrevista a "The Pivot" junto con la gimnasta donde contó la historia de cómo se habían conocido.

Durante el relato, Owens contó que se conocieron por medio de la aplicación de citas para famosos "Raya", donde ella fue quien lo busco y él al ver su perfil, aseguró que "no tenía ni idea" de quién era ella, pero que al darse cuenta de que tenía muchos seguidores, decidió "darle una oportunidad".

"No sabía quién era ella por aquel entonces, pero la primera cosa que vi fue que tenía una barbaridad de seguidores, así que en mi mente pensé 'vale, tiene que ser buena'", dijo Jonathan.

Simone Biles’ husband tells @ThePivot he's the “catch” in their relationship:



“I didn’t know who she was at the time. But like, the first thing that I saw was that she just had a bunch of followers. So in my mind I’m like, ‘OK, she’s got to be good.’” pic.twitter.com/VuzhuCpJDD — Pop Crave (@PopCrave) December 22, 2023

Incluso, el jugador de Green Bay confesó que nunca había visto a Biles por televisión.

Lo anterior, desató la molestía en redes sociales de los fans de la atleta quienes ciritcaron al jugador por menospreciarla y manifestaron que era imposible que él no supiera quién era Biles, pues se sabe que es una de las mejores gimnastas que hay a nivel internacional.

De igual forma, los usuarios lo tundieron en redes sociales pues durante la entrevista Owens bromeó sobre que él era el "verdadero partidazo" en la relación.

¿Que dijo Simone Biles sobre su esposo?

Luego de que las declaraciones se volvieran tendencia, Simone simplemente ignoró las críticas y se limitó a publicar un meme de un bebé rascándose la cabeza compañada con la frase: "¿Ya terminaron?".

Además, la estrella estadounidense ha aprovechado estas fechas para publicar fotos románticas a lado de su pareja, demostrando que no le importa "el qué dirán" pues ella ama a su esposo y no hace caso a quienes están en contra de su relación.

Simone Biles reacts to the backlash her husband Jonathan Owens received over his recent interview about their relationship:



“are y’all done yet?” pic.twitter.com/JkxawgdpW3 — Pop Crave (@PopCrave) December 24, 2023 Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Simone Biles (@simonebiles)

La pareja se conoció en 2020 y poco después, la hermana de Simone invitó a Owens a un viaje familiar a su casa del lago en Texas, donde su relación se volvió más formal.

Jonathan le pidió matrimonio a la deportista en San Valentín de 2022 para posteriormente celebrar su ceremonia civil en Houston, Texas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Y finalmente, se dieron el 'Sí, acepto' el pasado 6 de mayo de 2023 en una gran boda en las bellas playas de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.