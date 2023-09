Abierto Los Cabos: Rune, Ruud y Zverev se unen a Tsitsipas como primeros confirmados

4 Top 10 #LosCabosTennisOpen



🇩🇰 @holgerrune2003

🇬🇷 @steftsitsipas

🇳🇴 @CasperRuud98

🇩🇪 @AlexZverev



Get ready and buy your tickets! 🎟️ https://t.co/qyG9UUBQQX pic.twitter.com/2UXxKlOhWW