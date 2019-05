Nadal se queda sin final contra Djokovic en Masters de Madrid

Madrid, España.- Rafa Nadal perdió este sábado en semifinales del Masters 1000 de Madrid frente al griego Stefanos Tsitsipas 6-4, 2-6, 6-3, que se enfrentará a Novak Djokovic el domingo por el trofeo madrileño.

"No ha sido mi mejor noche, el otro ha sido mejor y cuando eso ocurre toca perder", se lamentó Nadal tras el encuentro con Tsitsipas, con lo que suma una nueva derrota en semifinales tras las de Montecarlo y Barcelona.

El español cayó en dos horas y 34 minutos ante un Tsitsipas eléctrico, letal con sus subidas a la red y con su saque, pero que reconoció que "ha sido una de las victorias más difíciles" de su carrera y la primera contra Nadal tras cuatro enfrentamientos.

¡Cuarta final de 2019! #MMOPEN



Marsella: 🏆

Dubái: F

Estoril: 🏆

Madrid: ❓ — Mutua Madrid Open (@MutuaMadridOpen) 11 de mayo de 2019

Tras perder el primer set, Nadal reaccionó, empujado por el público que llenaba la Caja Mágica, para llevarse el segundo, pero en el tercero Tsitsipas volvió a reactivarse.

El griego, que parecía llegar a todas partes, le rompió el servicio a Nadal para ponerse 3-2 y consolidar su ventaja con su servicio.

"Sabía que tenía que estar concentrado durante todo el partido y no bajar ni un ápice la intensidad", afirmó Tsitsipas.

El griego se enfrentará en la final a Djokovic, que ganó en la otra semifinal al austriaco Dominic Thiem 7-6 (7/2) y 7-6 (7/4).

Foto: Reuters

"Tengo tenis por delante"

En tanto, el número dos del mundo se mostró decepcionado: "No ha sido mi mejor noche, el otro ha sido mejor y cuando eso ocurre toca perder".

"He ganado mucho durante muchos años en esta superficie (tierra batida), este año no está siendo así, estoy quedándome cerca, pero no lo consigo", dijo.

Foto: Reuters

"Las cosas hay que aceptarlas, pero igual que las victorias en su momento las he aceptado con normalidad, también voy a aceptar la derrota con normalidad. Jugando bien creo que hubiera ganado el partido, pero no he jugado suficientemente bien", añadió.

"Dicho esto, creo que tengo tenis por delante para seguir aspirando a estos torneos", aseguró.

Ahora toca "trabajar con la actitud adecuada y confiar en que las cosas van a salir", concluyó.