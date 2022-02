Novak Djokovic rompió el silencio, ¿se vacunará o dejará perder torneos?

Novak Djokovic está llamado a ser el tenista más ganador de la historia, sin embargo, el Covid-19 podría impedirlo debido a que el serbio es firme en su decisión, pese a lo ocurrido en Australia, Nole aseguró que no está dispuesto a vacunarse y no es algo negociable, pues ni el hecho de perder títulos lo hará cambie de decisión.

En entrevista para la BBC, Nole reafirmó que es fiel a sus principios y la decisión de no vacunarse, incluso recalcó la importancia de la libertad y que por lo mismo nunca había hablado del tema, al ser cuestionado si prefería perder torneos no lo dudó y respondió con un rotundo sí.

“Siempre he defendido la libre decisión de vacunarse o no. No había hablado de esto antes y no había hecho público si yo me había vacunado o no porque tengo el derecho a mantener eso privado. Pero había muchas cosas que se estaban diciendo de forma equivocada, y por eso creo necesario que debo hablar acerca de esto y justificar ciertas cosas. Nunca he estado en contra de las vacunas.

Defiendo que todo el mundo ponga sus mayores esfuerzos para controlar este virus y esperemos que se ponga un fin lo antes posible. Y respeto esto. Pero siempre defiendo la libertad de elección de lo que te metes en tu cuerpo.

Como deportista de élite, siempre he tomado especial cuidado de lo que meto en mi cuerpo como suplementos, comida, incluso el agua que tomo. Y por eso, he decidido no vacunarme contra el Covid”, explicó al contestar que no se ha vacunado.

Djokovic aseguró que mantiene la mete abierta, pues es consciente de las consecuencias que tendrá la decisión que ha tomado.

“Mantengo mi mente abierta, porque a nivel colectivo debemos buscar una solución. Nadie quiere estar en esta situación. Este es un deporte global, que cada semana juega en un país. Sé las consecuencias de mi decisión y las entiendo. Sé que mi decisión me iba a dejar fuera de Australia y estaba dispuesto a asumirlo. Sé que si no me vacuno no podré entrar en muchos de los países donde se juegan los torneos. Ese es el precio que estoy dispuesto a pagar”, relató.

Si lo anterior le provoca perderse Roland Garros, Wmbledon o cualquier otro torneo no importa, el serbio se mantendrá su decisión, pues su cuerpo es lo más importante ye para él.

“Porque los principios en lo que a mi cuerpo se refiere son más importantes que cualquier título o cualquier otra cosa”, remató.

DJOKOVIC Y EL EPISODIO EN AUSTRALIA: ABUSO DE PODER, NO SOY ANTIVACUNAS

Luego de reconocer que no se se aplicará la vacuna contra el Covid-19, Nole habló sobre lo ocurrido en Australia y recalcó que no es una persona antivacunas, por lo que el trato en el pos oceánico dejó mucho que desear.

“Nunca en ninguna de mis declaraciones en torno a lo sucedido en Australia ha ido en esa dirección (antivacunas). Todo el mundo tiene el derecho a actuar o decir lo que ellos piensen que es mejor para ellos. Es desafortunado que se haya llegado a este punto”, comenzó a explicar.

“Lamentablemente, sé que leyendo los periódicos llegas a ciertas conclusiones. Sé que los australianos se han sentido frustrados por lo que han escuchado, y ellos han pasado por uno de los confinamientos más duros en todo este proceso. Solo quiero decir que yo sigo las reglas. Siempre. En el email que nos enviaron a todos, abrieron la posibilidad de ir a Australia con una exención médica. Yo estaba dispuesto a no ir. Amo ese país y para mí fue una decisión muy difícil porque sabía que no podía jugar el torneo, pero sabía cuáles eran las consecuencias”, continuó.

Una vez aclarado que no intentó romper las reglas, el serbio detalló que la razón por la que fue deportado de Australia no fue el estatus de su vacunación, si no un abuso de poder por parte del ministro australiano.

“La declaración de mi visa no fue intencionada. Fue aceptada y confirmada por la Corte Federal y el ministro. Lo que la gente no sabe es que no me deportaron de Australia por no estar vacunado o que rompiera alguna regla o que cometí un error en mi declaración de la visa, el motivo fue porque el ministro de inmigración usó su poder para cancelar mi visa porque creyó que yo podría crear un sentimiento antivacunas en el país o en la ciudad, con lo cual no estoy de acuerdo”, aseveró.

