Rafael Nadal no jugará Roland Garros: "mi intención es que 2024 sea mi último año"

“Han sido años difíciles”, fue la frase que salió constantemente de Rafael Nadal durante su rueda de prensa, y es que, por lo menos este 2023, el español ha batallado con una lesión en el psoas ilíaco izquierdo que prácticamente lo borró de la temporada. Ahora confirmó su baja de Roland Garros y además, anunció sus intenciones de retiro en 2024.

“La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como esperábamos. Roland Garros se hace imposible. No voy a poder estar después de muchos años y con lo que supone esta cita para mí”, dijo.

Te recomendamos: Rafael Nadal se perdería Roland Garros 2023 por el siguiente motivo

El de Balear no logró recuperarse, incluso señaló que ahora mismo le es imposible entrenar, por lo que parará por completo a la espera de que su cuerpo se recupere.

“No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses. Estos últimos años, aunque los resultados han sido de mi primer mi nivel, mi día a día ha sido de un nivel muy bajo. Aunque de cara al exterior quedan las victorias, a nivel del trabajo diario han sido años, después de la pandemia, muy difíciles”, expresó.

Aunque la intención de Rafa es volver el próximo año, aseguró que no acelerará su recuperación, aunque intentará jugar la Copa David antes de iniciar su gira de despedida por sus torneos favoritos.

“Han sido años complicados aunque lo enmascaran las victorias. Tengo que poner un punto y aparte a mi carrera deportiva. Voy a intentar regenerar mi cuerpo. No voy a poner una fecha de regreso. Cuando esté preparado, intentará estar. La Copa Davis, a final de año, puede ser un objetivo. E intentar encarar el año que viene con garantías en el que creo que será mi último año”, dijo.

Tenis Con invitado sorpresa, Serena Williams anuncia embarazo en la Met Gala

Nadal no se perdía Roland Garros desde 2005

La baja de Nadal de Roland Garros es la primera en 18 años, pues el de balear no faltaba a la cita en París desde 2005, cuando disputó su primer Abierto de Francia y lo ganó ante Mariano Puerta.

Desde entonces Rafa lo ha ganado en cuatro ocasiones, dejando el título solo en 2009, 2015, 2016 y 2021. Lo anterior no le preocupa, pues aseguró que simplemente es parte de la vida.

“No sé cómo será la sensación de ver Roland Garros desde aquí. Nunca lo he visto desde el comienzo aquí, pero sí en la tercera ronda. En 2009 perdí en octavos… Una faceta más de esta vida, lo viviré como lo vive la mayoría de la gente”, señaló.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Con la baja de Roland Garros, Nadal perderá los dos mil puntos del año pasado, por lo que quedará con 445, lo que lo hará salir del top 100, al cual ingresó en el 2003.

Nota publicada en ESTO