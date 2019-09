Faitelson se disculpa con los De Anda tras insultos en Futbol Caliente

Literal la mesa de Futbol Caliente de ESPN se incendió con los comentarios y descalificaciones entre David Faitelson y Paco Gabriel de Anda.

Resulta que tras la vergonzosa derrota de la Selección Nacional por 4-0 ante Argentina, los ánimos se calentaron durante el programa buscando las causas de la goleada.

En un momento, Paco Gabriel de Anda no dejaba de hablar a Faitelson, quien, molesto, le expresó: “Vienes bien, o vienes como tu hermano… ebrio”.

“El que toma chochos eres tú”, les respondió el exfutbolista, a lo que siguieron más descalificaciones.

Pasada la tormenta, el periodista pidió disculpas a los De Anda por esta situación “inadmisible”.

“Lo que sucedió esta noche en @futpicante es inadmisible. Caer en descalificaciones personales. Estoy apenado por ello. Ofrezco una disculpa, primero al público y luego a Francisco Gabriel de Anda, a su hermano Juan Carlos y a quien pude haber lastimado. Lo siento mucho”, escribió en Twitter.

Lo que sucedió esta noche en @futpicante es inadmisible. Caer en descalificaciones personales. Estoy apenado por ello. Ofrezco una disculpa, primero al público y luego a Francisco Gabriel de Anda, a su hermano Juan Carlos y a quien pude haber lastimado. Lo siento mucho.... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) 11 de septiembre de 2019

Por su parte, José Ramón Fernández intentó calmar las cosas, pero su comentario lo consideraron en redes sociales como una defensa para David Faitelson.

No generalizo, he convivido con grandes analistas y periodistas, pero saber de fútbol porque se ha jugado al fútbol y repetir esto como mantra, da derecho a pocas cosas; la primera: a no saber de ninguna otra cosa



Paco y David son grandes profesionales, honor trabajar con ellos — José Ramón Fernández (@joserra_espn) 11 de septiembre de 2019