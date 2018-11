[Video] Simone Biles confirma que es la reina de la gimnasia artística

Doha, Qatar.- Una medalla de oro y un nuevo récord: la estadounidense Simone Biles, la reina de la gimnasia artística, firmó en Doha su mejor Mundial, concluyendo su participación con un título en la prueba de suelo y un bronce en barra de equilibrio, tras una semana en la que fue la gran protagonista.



Era la primera gran competición para ella desde los Juegos de Rio-2016 y, con 21 años, continúa escribiendo páginas en la historia de su deporte, donde acumula ya 14 títulos mundiales, algo que nadie había conseguido anteriormente.

Foto: AFP

“Paso hacia adelante”

"De lo que estoy más orgullosa es de haber sido capaz de disputar todas las finales, ganar una medalla en cada aparato y haber sobrevivido. Pienso que es un gran paso hacia adelante", explicó en rueda de prensa.

Con 14,933 puntos, la gimnasta de Ohio superó en esta final a su compatriota Morgan Hur (13,933) y a la japonesa Mai Murakami (13,866). Biles sigue invicta en grandes citas (Mundiales o Juegos Olímpicos) en su prueba favorita y logra su cuarto título mundial en suelo después de los de 2013, 2014 y 2015, a lo que suma el oro olímpico de Rio-2016.

Biles ha conseguido medallas en las seis pruebas disputadas en Doha. Fue oro en el concurso general, en el concurso por equipos, en salto de potro y en suelo, mientras que se colgó la plata en barras paralelas y el bronce en barra de equilibrio, esta última metal también este sábado, antes de su oro de suelo.



Ninguna gimnasta desde la soviética Elena Shushunova en 1987 (dos oros, tres platas y un bronce) había conseguido una cosecha mejor.



Foto: AFP

En su primer Mundial, en Amberes 2013, Biles se llevó cuatro medallas -en las cinco pruebas en las que participó- y luego elevó la cuenta a cinco podios de seis pruebas disputadas en las citas de Nanning (China) en 2014 y de Glasgow en 2015. Doha-2018 es por lo tanto la primera vez en la que consigue pleno de podios en un Mundial.



"Me corresponde a mí juzgar si es una actuación decepcionante", dijo Biles sobre el tercer puesto en barra de equilibrio.

Foto: AFP

"Pasé un año lejos de la gimnasia. No hace un año que estoy de vuelta y es mi primera gran competición. ¡Estoy orgullosa!", escribió luego Biles en Twitter, antes incluso de su final de suelo.

just saying, I get to decide when I have a disappointing performance. Not yall



over a year out of the sport. Barely a year back in and my first big competition. I’m proud of myself! — Simone Biles (@Simone_Biles) 3 de noviembre de 2018