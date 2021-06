"Yo me gané mi lugar", Paola Espinosa no va a JO por roces con Ana Gabriela Guevara

La histórica clavadista mexicana Paola Espinosa afirmó que su ausencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se debe a roces con la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara. Refirió que tanto la Federación Mexicana de Natación (FMN) como la dependencia encabezada por Guevara siempre le dijeron que participaría en la justa olímpica.

La doble medallista olímpica rompió el silencio luego de haber quedado fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a pesar de haber ganado la plaza junto a Melany Hernández en la prueba de tres metros sincronizados en el pasado Campeonato Mundial de Natación Gwangju 2019, donde obtuvieron la presea de bronce.

Deportes Este es el equipo de clavados que va a Juegos Olímpicos de Tokio

La clavadista aseguró en conferencia de prensa que ese boleto fue histórico para el país, ya que desde el 2004 no se había logrado esa prueba.

“Solo quiero aclarar que yo sí me gané mi lugar. Me lo gané desde el campeonato del mundo de 2019; estuvimos compitiendo con 24 países. Le ganamos a 16 porque solamente van las ocho mejores a Juegos Olímpicos. Quiero aclarar que gané el boleto a Juegos Olímpicos, fue una plaza olímpica que nos costó mucho trabajo: en los juegos pasados, quien se ganaba el boleto tenía su pase directo, siempre ha existido eso”, aseguró.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La multimedallista panamericana Paola Espinosa reveló que la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, y la FMN siempre le dijeron que sí iría a los Juegos Olímpicos, aunque nunca la anunciaron. Paola confirmó que tuvo comunicación directa con la titular de la Conade, quien le señaló que “no era cosa de ella, que era cosa del Comité Olímpico Mexicano”, por lo que acudió a éste.

“Fui con toda la confianza que le tengo a Carlos Padilla, al Comité Olímpico Mexicano, y dijo:‘por nosotros no hay ningún problema, nosotros sólo queremos que la Federación Mexicana de Natación la avale”, explicó.

Foto: Cuartoscuro

Consulta al Comité Olímpico molestó

La originaria de Baja California confesó que una colaboradora directa de Ana Gabriela Guevara le comentó que cometió un error al haber reportado su caso al Comité Olímpico Mexicano (COM).

“Eso fue uno de los primeros motivos por los que la directora de la Conade se molestó conmigo. Después, hablando con Luz María Chávez, colaboradora de Ana Guevara, me dijo que eso había sido un error de mi parte, que había molestado a la directora”, dio a conocer.

En su momento, se le pidió a la medallista olímpica de Londres 2012 publicar una carta donde solicitaba que no desapareciera el fideicomiso de la Conade, el cual Paola Espinosa se negó a defender por la denuncias de presuntas irregularidades en su manejo.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“También tuve un segundo disgusto por parte de la directora de la Conade: hace un año me buscaron porque querían que publicara una carta donde pedía que no desapareciera el fideicomiso que tenía la Conade. Yo no quise publicar esa carta en mis redes sociales, porque era una instrucción del presidente y nunca se nos dijo que se nos iban a quitar los apoyos; además, yo no podía salir a defender un fideicomiso en el que había irregularidades”.