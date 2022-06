Adiós al pozole: la extinción de las abejas pondrá en peligro el platillo mexicano

Seguramente has visto el famoso meme que dice “¡Sin abejas no hay pozole!”, pero te has preguntado... ¿por qué las abejas son tan importantes en el ecosistema? Pues hoy te compartiremos un poco del arduo trabajo que realiza este grupo de insectos acidófilos, llamadas así por ser amantes de las flores.

Las abejas son uno de los principales polinizadores y el proceso es esencial para la mayoría de los alimentos que consumen los seres humanos y desde hace varios años su población se está reduciendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, entre 50 y 80%.

Santa Fe Martínez, copropietaria de Abella Miel, detalla que el polen es la base de la reproducción y supervivencia de las plantas y del acceso a granos y frutos de origen animal, es el proceso de transferencia de polen de las flores y es vital para la vida.

“Las abejas son organismos cuya principal característica es polinizar cultivos y plantas. Esta actividad representa 80% de lo que hacen en su vida, 20% de la producción de jalea real, polen y todo lo demás que conocemos”, comentó.

LAS ABEJAS EN LA VIDA DIARIA

La también investigadora detalla con ejemplos muy sencillos el proceso que realizan las abejas y su importancia en la dieta del ser humano, ¿qué pasa si dejan de polinizar?

“Pensemos en el desayuno, pudieron haber desayunado un jugo de naranja con papaya, luego huevos y frijoles, en ese momento entendemos que las abejas se vieron involucradas en el proceso. Al ver que las abejas tienen que polinizar la papaya, la naranja, tienen que polinizar el producto que comen las gallinas para hacer huevos, etcétera”.

Con esta sencilla explicación se puede apreciar que prácticamente lo que se consume tuvieron un efecto los polinizadores, ya que las abejas polinizan 75% de los alimentos que consumimos.

“Que no existan no significa que nos vamos a morir de hambre porque el hombre es inteligente y va a ver la forma de subsistir, pero nuestra forma de alimentación sí va a cambiar fuertemente”, comentó.

México tiene más de 300 cultivos de importancia que dependen directamente de la polinización animal | José Luis Tapia

ALIMENTACIÓN DEPENDE DE LA POLINIZACIÓN

Santa Fe Martínez explica que México tiene más de 300 cultivos de importancia que dependen directamente de la polinización animal y perder estos servicios representaría un impacto enorme respecto a nuestra capacidad de producir alimentos de manera directa, es decir alimentos de origen vegetal como frutas, verduras, etcétera.

"Ante el nivel de impacto sobre nuestra capacidad de alimentar y generar nuestro propio alimento para mantener la productividad que pueda sostener a nuestra población, se pone de manifiesto la necesidad de atender esta situación, la pregunta que surge es: ¿Cuáles son los factores que enfrentan actualmente los polinizadores y en específico en nuestro país y cómo le afectaría realmente que se extinguieran estos a estos agentes?"

El pozole es de los platillos mexicanos más deliciosos y populares, sobre todo en el mes patrio | Alpha Creativa - Pixabay

¿QUÉ LAS AFECTA Y CÓMO LAS DEBEMOS CUIDAR?

La representante de Abella Miel comenta que actualmente las abejas están amenazadas por el cambio climático, el cual se ve reflejado en el régimen de lluvias mismo que ha modificado la floración dependiente.

Describiendo también que otro problema que existe es el uso de pesticidas, herbicidas, fungicidas y vitaminas en cultivos de montaña, ya que se trata de grandes hectáreas de monocultivo regadas con sustancias tóxicas para matar estos insectos.

“La herramienta más importante es convertirse en consumidores informados y responsables, y rastrear de dónde vienen nuestros alimentos. Asimismo, se pueden crear jardines urbanos con plantas con flores nativas, que atraen a los polinizadores”, comentó.

Por último, invitó a la sociedad a informarse y conocer los programas de adopción de esta especie donde de manera asistida ayudan a la reproducción de la especie. ¿Qué esperas para empezar a ayudar a nuestras abejas y evitar la 'extinción' del pozole?