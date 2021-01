Blue Monday, ¿realmente es el días más triste del año?

Desde hace 15 años, el tercer lunes de enero ha sido tratado y reconocido como el día más triste del año sin importar cómo, dónde, con quién o con qué vive cada una de las 7 mil 700 millones de personas que habitamos el planeta, pero ¿en realidad existe?

Después de un problema técnico con la conexión de llamada desde México hacia el Reino Unido, al otro lado de la bocina del celular alguien respondió esta duda con un rotundo "no hay tal fecha". La afirmación la realizó el psicólogo Cliff Arnall, el mismo profesional que en 2005 inició esta idea como parte de una campaña publicitaria.

Salud Home office ocasiona daños a la salud

▶️Ansiedad, estrés, depresión... Covid causa crisis de salud mental

¿Extrañas las posadas de diciembre, las compras navideñas, las reuniones con los amigos y las comidas familiares? ¿Has sentido que hace más frío y que el dinero ya no lo ves fluir como solía hacerlo hace un mes? Si respondiste que sí al menos a una de ellas, es posible que el próximo lunes te identifiques con el día más triste del año, aunque el Blue Monday siempre fue diseñado como una forma de hacer que las personas piensen en cómo manejan sus vidas.

A continuación, te presentamos la charla que la Organización Editorial Mexicana tuvo con Cliff Arnall sobre la fórmula que dio vida a esta reconocida fecha:

▶️Aumentan casos de ansiedad durante confinamiento por Covid-19

-¿Qué significaba Blue Monday en 2005?

Comenzó como pregunta de psicología para una campaña y se hizo muy muy popular, luego muchas personas estaban hablando de eso y no se ha detenido. Inició como una simple pregunta y pensé cuál sería un día, el día más deprimente del año, cuál elegir y por qué, así es como comenzó.

-¿Qué desencadenó el éxito de esta campaña en todo el mundo?

La razón número uno es la cantidad de reconocimiento, así que creo que millones de personas ciertamente en el hemisferio norte reconocieron el factor que estaba en la fórmula y a mediados de enero, simplemente se reconocieron en la fórmula, parecía explicar por qué se sentían desanimados, miserables y deprimidos y, por supuesto, los medios se interesaron mucho y luego la gente estaba charlando sobre eso.

Foto: Pixabay

-¿Te has arrepentido de participar en esta campaña?

No me arrepiento, en lo absoluto ... no me arrepiento. Primero, entre 2006-07 había un número muy pequeño de personas que estaban en las redes sociales, que decían algunas cosas muy crueles, desagradables y falsas, y eso fue una pena porque ninguna de esas personas habló conmigo.

Hoy les llaman trolls y, de hecho, ahora hay leyes en el Reino Unido que dicen que algo así es ilegal ahora, eso es un crimen ahora… a esas personas se les ofreció hablar públicamente conmigo a cualquier nivel y en cualquier momento para discutir el Blue Monday, pero nadie aceptó esa oferta, así que... no me arrepiento en absoluto

Foto: Pixabay

-¿Algún consejo que le darías a tu yo de ese año que creó la campaña?

Sí, comer más vegetales, más frutas… (risas), pero cualquier cosa aparte de eso, no

Salud Enfermeras sufren de ansiedad y depresión a un año de la pandemia

-Otros profesionales han criticado la manera en la que creaste esta campaña…



Ninguna de esas personas ha criticado los factores en la fórmula, así que no estoy realmente seguro de a quién critican, creo que tiene la idea de que es sólo un día. Tal vez sea algo que consideran una idea ridícula, pero repito ninguno de ellos me llamó o me envió un correo electrónico para hablar de esto.

Descubrieron que el día siempre fue diseñado como una forma de hacer que las personas piensen en cómo manejan sus vidas y también para desafiar la idea de que no vivan a la baja.

Soy un psicólogo que quiere que las personas sean felices, quiero que las personas estén sanas, quiero que las personas vivan vidas buenas, vidas auténticas, donde sea que estén y la idea del Blue Monday es hacer que la gente hable sobre cómo han caído emocionalmente, particularmente los hombres, alentar a los hombres a hablar sobre lo que está sucediendo en sus vidas y, en segundo lugar, usar el día como trampolín para tener una vida mejor.

-¿Entonces podría convertirse en un día para hacer conciencia?

Creo que ahora en este país (Reino Unido) hay una organización llamada The Samaritans y con las personas que se sienten suicidas o deprimidas, usan el día para alentarlas a compartir cómo se sienten sobre sí mismas.

Compartir esos sentimientos con personas que no los juzgarán es para mi algo muy importante, que es altamente respetado, una organización altamente reconocida está utilizando el día para ayudar a las personas y eso es exactamente para lo que quiero que se use el día.

Foto: Pixabay

-Enero es un período de autocrítica y evaluación, reflexión, melancolía, pero ¿sin llegar a una situación patológica?

De la palabra que usas en tu pregunta, reflexión, creo que es la palabra correcta. Mucha gente reflexiona sobre el año pasado y también cómo va a ser su vida.

Ciertamente, se asocia en los países y con las personas que celebran la Navidad y la cantidad de materialismo y consumo en las fiestas que se convierten en una gran deuda financiera y que luego la gente comienza a recibir las facturas. También es el comienzo de un nuevo año.

Es todo pensamiento humano, común, y una vez más, es claramente un momento de reflexión.

Foto: Pixabay

-¿Sólo en enero se cumple la idea del día más triste?

Si. Enero es el mes número uno donde la gente está analizando, con la llegada del 2020… que está cerca del cambio.

-¿Hay algo que cambiaría la visión de este día? ¿Terminará? ¿Cuándo?

La situación está cambiando y lo alentaré: es la actitud de las personas hacia el día, así que en lugar de verlo como un día malo, sabemos que es probable que parezca un tiempo de inactividad por las razones que ya mencionamos, pero para cambiar, hay que verlo como el comienzo de algo nuevo, el comienzo de algo mejor.

Si no hay Blue Monday entonces estaré contento con eso ... ¿podría llegar pronto? no pronto, desafortunadamente, no.

Salud Personal médico sufre traumas y ansiedad graves por el Covid-19

-¿Cómo contrarrestar lo que sienten las personas cuando escuchan este día?

Viendo el día como un trampolín, como una forma de avanzar, a algunas personas les gusta escuchar sobre el día y pensar "no voy a hacer nada, solo voy a ser miserable", pero realmente animo a las personas a que quizás llamen a algún amigo con el que no han hablado en un tiempo, tal vez hacer una comida realmente sabrosa, para no creer que es un mal momento, rechazar la idea, usar la energía que la gente tiene para hacer algo, aunque pequeño pero diferente.

-Pero, ¿cómo evitar escuchar o leer del Blue Monday, por ejemplo en redes sociales?

Sí, bueno, no lo mires tan a menudo (risas). Parece que mucha gente se siente acerca de sí misma porque la gente siempre publica un sentimiento intenso, ya sea tremenda felicidad o decepcionante tristeza.

En general, es una buena idea apagarlo por una temporada y pasar tiempo con personas reales y no con personas falsas en las redes sociales.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

-¿Cómo tratar adecuadamente a las personas que se sienten deprimidas?

Lo primero que diría es con respeto, pero también con amor.

El consejo habitual es acudir ante alguien calificado como médico o psicólogo, para las personas que se sienten un poco deprimidas, hay pequeñas cosas que podemos hacer, apapacharnos a nosotros mismos, probar algo diferente, disfrutar pequeñas cosas… pero depende de qué tan grave es la depresión. Todos deben ser tratados con respeto y particularmente si no se sienten realmente bien consigo mismos.

-¿Hay una clave para la felicidad? Y si no la hay, ¿podemos tratar de alcanzarla?

Jaja, esa es una muy buena pregunta, diría que la cosa número uno y esto es quizás lo más difícil, es ser uno mismo todo el tiempo, ser quien eres todo el tiempo. No hay nada que necesites hacer: no necesitas perder peso, no necesitas hacerte un nuevo corte de pelo o vivir en una casa grande, lo más importante hasta ahora, en mi experiencia, es ser quien eres, ser verdadero.