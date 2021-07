Caen sitios de medios y empresas mundiales por falla masiva de internet

Sitios de noticias como Milenio, El Financiero, El País e Infobae sufrieron problemas en sus sitios de internet la mañana de este jueves, así lo reportaron algunos usuarios a través de las redes sociales, quienes al intentar ingresar a las páginas principales observaron una caída en dichos sitios.

A la lista se sumaron los reportes de HBO Max, Discord, Steam, PNS, PlayStation, Airbnb, FedEx, GoDaddy AT&T, y algunas páginas de aerolíneas como British Airways, Delta.

De acuerdo con RT, las causas se deben a un corte masivo de internet. Aunque por ahora no ha sido del todo determinada, pero se cree que podría estar relacionada con el proveedor de la nube Akamai Technologies.

We are continuing to monitor the situation and can confirm this was not a result of a cyberattack on the Akamai platform. — Akamai Technologies (@Akamai) July 22, 2021

Por su parte, la empresa indicó que ya se encuentra investigando "un problema emergente con el servicio Edge DNS", el cual es necesario para el traslado de la resolución del sistema de nombres del dominio (DNS)de los usuarios o centros de datos a Akamai Intelligent Edge.

"Hemos implementado una solución para este problema y, según las últimas observaciones, el servicio está volviendo a funcionar con normalidad. Seguiremos vigilando para asegurarnos de que el impacto se ha mitigado por completo", mencionó Akamai Technologies en su cuenta de Twitter.

Caída de sitios no fue un ciberataque

No obstante, la compañía mundial aseguró que la falla en los distintos "no fue un resultado de un ciberataque con la plataforma de Akamai".

Medios de comunicación informan sobre la caída en sitios

Luego de que usuarios comenzaran a reportar la caída de sitios, El País fue uno de los primeros medios y empresas afectadas que informó sobre las fallas en su portal.

"Los sitios web de EL PAÍS experimentan un problema en una de las plataformas que permiten la distribución de nuestros contenidos. Les ofrecemos una disculpa y les informaremos en cuanto nuestros sitios estén de vuelta", expresó el medio.

Lo mismo hizo El Financiero, que en su cuenta de Twitter confirmó que el problema se produjo en todo el mundo.

Les ofrecemos una disculpa y les informaremos en cuanto nuestros sitios estén de vuelta — EL PAÍS América (@elpais_america) July 22, 2021 Buenos días, queridas y queridos lectores. Tenemos problemas técnicos con nuestro sitio web, como otros tantos a nivel global. Sin embargo, estaremos de vuelta pronto para seguirles dando la mejor información. Agradecemos su paciencia. — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) July 22, 2021

"Tenemos problemas técnicos con nuestro sitio web, como otros tantos a nivel global. Sin embargo, estaremos de vuelta pronto para seguirles dando la mejor información", dijo.

No obstante, luego de unos minutos, la mayoría de las plataformas y páginas de internet ya se han logrado restablecer.