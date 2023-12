A23a, el iceberg más grande del mundo, recorre la Península Antártica: ¿dónde podría impactar?

En algo que ha sorprendido e impactado a la comunidad científica internacional y al mundo entero, es el desprendimiento y movimiento por el océano del iceberg más grande del mundo.

Después de 30 largos años, el iceberg más gran del mundo, denominado como A23a, está en circulación más allá del extremo norte de la Península Antártica, esto debido a fuertes vientos y corrientes.

Para dimensionar el bloque de hielo que anda deambulando por la Península Antártica, A23a tiene dimensiones de hasta 4.000 km2, es decir, tres veces el tamaño de Nueva York o un poco más de la mitad del tamaño de la Ciudad de México.

Como antecedente, hay que recordar que desde su desprendimiento de la plataforma de hielo Filchner-Ronne de la Antártida Occidental en 1986, había permanecido varado, hasta hace unas semanas, así se pudo notar en imágenes por satélite.

🧊 There's an iceberg on the loose!



🧊 After being grounded for more than 40 years, #A23a is now quickly floating away, as shown in these @CopernicusEU #Sentinel1 images. pic.twitter.com/f7ucLlxUZO — ESA (@esa) December 1, 2023

De acuerdo con el glaciólogo del British Antarctic Survey, Oliver Marsh, comentó que se trata de una situación inusual, pues no es normal ver un iceberg de casi un billón de toneladas métricas desplazándose por el océano.

El especialista explicó que es posible que dicho iceberg se dirija hacia la Corriente Circumpolar Antártica, lo que posteriormente lo dirigirá hacia el Océano Antártico llegando al "callejón de los icebergs".

Los riesgos del iceberg "nómada"

El movimiento del A23a podría tener consecuencias, pues podría dirigirse hacia la isla Georgia del Sur, situación que pondría en riesgo la fauna de la Antártida. Podría afectar a millones de focas, pingüinos y aves marinas crían en la isla, quienes se alimentan en las aguas circundantes.

"un iceberg de estas dimensiones puede sobrevivir mucho tiempo en el océano Antártico, a pesar de que es mucho más cálido, y podría abrirse camino hacia el norte, en dirección a Sudáfrica, donde podría perturbar el tráfico marítimo", señaló Marsh.

Finalmente, el pasado viernes, el British Antarctic Survey, reportó que su barco de investigación RRS Sir David Attenborough, tuvo un encuentro cercano con A23a, situación que científicos de dicha embarcación aprovecharon para recoger muestras de agua marina.