Recrean lanzamiento del cohete Saturno V que llevó al Apollo 11 a la Luna

Para celebrar el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, se proyecta en la cara este del Monumento a Washington la imagen del cohete Saturno V, con el que los astronautas del Apolo 11 fueron lanzados al espacio para conquistar lo que la humanidad jamás pensó.

Esta celebración llamada Apollo 50 corre a cargo del Museo Nacional del Aire y el Espacio, y se hace posible a través de una asociación con el Departamento del Interior de los Estados Unidos y 59 productoras.

Foto: @airandspace

T-7 hours to lift-off. The Saturn V rocket on the Washington Monument finally launches during our 17-minute #Apollo50: #GoForTheMoon projection show Fri & Sat night at 9:30, 10:30, and 11:30 pm. View on National Mall between 9th and 12th St: https://t.co/As6lcyFyvT #Apollo11at50 pic.twitter.com/BhJdarPahg — National Air and Space Museum (@airandspace) July 19, 2019

Son 17 minutos donde se recrea el lanzamiento del Apollo 11 y cuenta la historia del primer aterrizaje a la Luna por Michael Collins, Neil Armstrong y Buzz Aldrin.

Imagine my delight when I drove by the #WashingtonMonument and saw our rocket projected on its exterior for the #ApolloXI 50th Anniversary. #welldone https://t.co/oehrhecSNx pic.twitter.com/0rENwTZLwc — Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) July 19, 2019

El cohete Saturno V era el más grande hasta ese tiempo construido. Con una altura de 111 metros, consistía en tres cohetes en uno. Las dos primeras fases o etapas levantaron la nave al espacio y la tercera etapa puso a la nave en rumbo a la Luna.

Foto: @airandspace

Los astronautas del Apollo 11 fueron lanzados al espacio dentro del cono de la nariz del Saturno V.

La misión despejó al espacio el 16 de julio de 1969 y cuatro días después llegó a la superficie de la Luna, a las 17:39 horas; al día siguiente, Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaron sobre ella.

The show must go on! Our #GoForTheMoon Saturn V projection continues tonight, rain or shine (err... moonlight). Full details: https://t.co/As6lcyFyvT #Apollo50 pic.twitter.com/NTzBqq4S9g — National Air and Space Museum (@airandspace) July 18, 2019

Buzz Aldrin y Michael Collins, en la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió este viernes en la Casa Blanca a los astronautas sobrevivientes de la misión Apolo 11, Buzz Aldrin y Michael Collins.

"Mañana es un gran día", dijo Trump. Son "50 años después del día en el que plantamos la hermosa bandera estadounidense en la Luna", agregó el mandatario, quien aprovechó la ocasión para decirle al jefe de la agencia espacial NASA, Jim Bridenstine, que prefiere apuntar directo a la llegada a Marte antes que al retorno a la Luna.

Foto: Reuters

Aldrin y Collins son los dos únicos tripulantes que siguen con vida del Apolo 11.

#DalePlay ¿Qué pasó después de la misión Apolo 11 en el mundo? Víctor Hugo Rico Álvarez y Jair Soto en este #podcast nos hablan de la carrera espacial a 50 años de que el hombre llegó a la Luna

@ABC760AM

https://t.co/ERCZta5toV — El Sol de México (@elsolde_mexico) July 14, 2019

Neil Armstrong, el comandante de la misión y el primer hombre que pisó la Luna, falleció en 2012. Pero sus hijos Eric y Mark y sus familiares estuvieron en el Despacho Oval.

50 years ago today, in the early morning hours, Neil Armstrong, Michael Collins, and Buzz Aldrin suited up, with the assistance of a spacesuit technician, in preparation for their historic journey to the Moon: https://t.co/UnMNkN85XD #Apollo50 #Apollo11 pic.twitter.com/WC1MJvPrMg — National Air and Space Museum (@airandspace) July 16, 2019

El aniversario de la misión será celebrado el sábado en Houston, donde está la sala de control de la NASA, en el centro espacial Johnson.