¿Qué pasa en Neptuno? Captan por primera vez desde la Tierra una mancha en el planeta azul 

Las imágenes a las que tenemos acceso de Neptuno se han podido captar con telescopios como el James Webb, pero por primera vez se logró tomar una fotografía del planeta desde la Tierra, la cual mostró una inusual mancha.

El Telescopio Muy Grande, (VLT por sus siglas en inglés), ubicado en el norte de Chile, fue el encargado de este descubrimiento que permitió a los científicos estudiar a fondo la zona oscura en Neptuno.

De acuerdo con el Observatorio Europeo Austral (ESO), las manchas son comunes en el planeta, pero también representan un misterio para los astrónomos, algo que está por cambiar gracias a la nueva foto.

"Desde el primer descubrimiento de una mancha oscura, siempre me he preguntado qué son estas características oscuras esquivas y de corta duración ", dijo Patrick Irwin, profesor de la Universidad de Oxford en el Reino Unido e investigador principal del estudio publicado en Nature Astronomy .

¿Por qué se formó la mancha?

Irwin explicó que estudiar a detalle la mancha fue una tarea difícil porque estas características no son permanentes, lo que les da poco tiempo para poder analizarlas. Esta vez lograron hacerlo.

El equipo determinó que las “manchas oscuras son probablemente el resultado de partículas de aire que se oscurecen en una capa debajo de la principal capa de neblina visible, a medida que el hielo y la neblina se mezclan en la atmósfera de Neptuno”.

3/ 🌈 The spectrum helped astronomers determine the height at which the dark spot sits in the planet's atmosphere.



🧬 The chemical composition of the different layers of the atmosphere gave the team clues as to why the spot appeared dark. pic.twitter.com/mRgzrHUd0p — ESO (@ESO) August 24, 2023

Cerca de la mancha, también se detectó un pequeño destello blancobque resultó ser una nube: “En el proceso descubrimos un raro tipo de nube profunda y brillante que nunca antes se había identificado, ni siquiera desde el espacio”.

Ésta es diferente a las nubes "compañeras" de hielo de metano a gran altitud que se han observado anteriormente y que ahora podrá ser estudiada también.

El equipo logró algo importante, pues las observaciones en un planeta tan lejano son complicadas, sobre todo con herramientas que no están en el espacio.

“Se trata de un aumento asombroso en la capacidad de la humanidad para observar el cosmos. Al principio, sólo podíamos detectar estos puntos enviando allí una nave espacial, como la Voyager. Luego obtuvimos la capacidad de distinguirlos de forma remota con el Hubble. Por último, la tecnología ha avanzado para permitir esto desde la Tierra”, concluyó Michael Wong, investigador de la Universidad de California.