China va por los secretos de la Luna: científicos hallan mineral desconocido

Científicos de China dieron a conocer un mineral desconocido proveniente de la Luna y que recibirá el nombre de Changesite-(Y). Este es el primer mineral que el país asiático descubre en el astro y se suma a Estados Unidos y Rusia como los únicos países en lograrlo.

El vicepresidente de la Autoridad de Energía Atómica de China, Dong Baotong, dio a conocer el nombre de este mineral, el cual corresponde a un fosfato en cristal columnar encontrado en partículas basálticas lunares, de acuerdo con el diario Global Times.

Cuando es descubierto a nivel mundial un nuevo mineral, la Comisión de Nuevos Minerales, Nomenclatura y Clasificación de la Asociación Mineralógica Internacional es la encargada de avalar el hallazgo.

A new mineral, Changesite-(Y), was discovered from the moon samples retrieved by #China's Chang'e-5 probe, making China the third country to discover a new mineral on moon, Chinese authority said on Friday. pic.twitter.com/XjatWOtraY — Global Times (@globaltimesnews) September 9, 2022

Así fue el hallazgo del mineral por China

Este mineral fue estudiado por numerosas instituciones del país asiático, entre las que destacan la Academia de Ciencias de China y los ministerios de Educación y de Recursos Naturales.

Para los especialistas, las muestras, recogidas por la misión Chang'e 5 de la superficie lunar en 2020, tienen gran importancia a la hora de comprender el origen y evolución de la luna, así como las posibilidades para utilizar sus recursos de forma efectiva.

Fue en junio que se anunció el hallazgo de minerales de alta presión en las muestras recogidas en la superficie de la Luna por la sonda de la misión Chang'e 5, las primeras obtenidas en cuatro décadas.

Las partículas que se descubrieron fragmentos de seifertita y stishovita, minerales formados a partir de dióxido de silicio sometido a altas temperaturas y presiones.

La misión Chang'e, cuyo nombre es en honor a una diosa que según las leyendas chinas vive en la Luna, comenzó en 2007 con el lanzamiento de una primera sonda.

La Fotosíntesis extraterrestre; otro gran descubrimiento

Esta misión, no solo le ha permitido a China encontrar este nuevo mineral, sino también probar con las muestras de suelo lunar una manera para convertir el dióxido de carbono en oxígeno y combustibles, materiales importantes para procesos como la fotosíntesis en las plantas.

En las muestras, el equipo descubrió compuestos de hierro y titanio, los cuales pueden ser utilizados como catalizadores para fabricar oxígeno usando la luz solar y el dióxido de carbono.

El equipo propuso una estrategia de "fotosíntesis extraterrestre", el cual es un sistema que aprovecharía los recursos en el suelo lunar para electrolizar el agua extraída de la Luna y convertirla en oxígeno e hidrógeno.

Además, este proceso puede dar como resultado hidrocarburos como el metano, que podría emplearse como combustible.

Según los investigadores, la estrategia no emplea energía externa, sino la luz solar, para producir una serie de productos deseables, como agua, oxígeno y combustible, que podrían sustentar la vida en una base lunar.

El equipo está buscando una oportunidad para probar el sistema en el espacio, probablemente con las futuras misiones lunares tripuladas de China.

En los últimos años, Pekín ha invertido fuertemente en su programa espacial y ha logrado hitos como el alunizaje exitoso de una sonda en la cara oculta de la Luna en enero de 2019, un logro que ningún país había conseguido hasta la fecha.