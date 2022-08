¿Por qué la NASA canceló la Misión Artemis a la Luna?

El lanzamiento del nuevo megacohete de la NASA a la Luna fue cancelado este lunes indicó la agencia espacial estadounidense, agregando que la solución llevará al menos unos días.

La NASA suspendió el lanzamiento de la misión Artemis I que había previsto iniciar su viaje con destino a la Luna desde Cabo Cañaveral, en Florida.

El anuncio sigue luego de que el poderoso cohete SLS con la cápsula Orión en su cúspide se había mantenido en la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy, tras retrasarse a primera hora de hoy y programarlo para las 10:33 hora de México.

La NASA había anunciado con anterioridad que en caso de que hoy no despegara esta histórica misión, que supone una vuelta al satélite terrestre al cabo de casi medio siglo, maneja como segunda y tercera fechas tentativas los días 2 y 5 de septiembre próximos.

Se dio a conocer que la cancelación se debió a un problema técnico con uno de sus motores principales, que no obstante fallos técnicos obligaron a una cancelación hasta nuevo aviso.