Misión Artemisa de la NASA, el regreso a la Luna 

Este lunes 29 de agosto, la NASA intentará lanzar Artemisa I, una misión no tripulada en vuelo alrededor de la Luna. Despegará a partir de las 7:33 am (hora del centro de México,13:33 UT), con una ventana de 2 horas. De no lograrlo, se intentará el 2 de septiembre, desde las 11:48 am (16:48 UT) y por último el 5 de septiembre desde las 4:12 pm (21:12 UT). Dependiendo el día de lanzamiento, regresaría a la Tierra el 10, 11 o 17 de octubre.



La transmisión podrá verse en los canales de youtube: NASA TV o NASA en español.

En la mitología griega, Artemisa era la diosa de la caza, los animales salvajes y las doncellas. Era hija de Zeus y Leto y hermana gemela de Apolo. En algún momento se le identificó con Selene, la diosa de la Luna.

Desde diciembre de 1972, hace 50 años, ningún astronauta ha regresado a la Luna. Artemisa I es el inicio de la misión que en 2024 llevará a la primera mujer y a la primera persona afroamericana a la Luna. Establecerán una colonia permanente en nuestro satélite como base para los futuros viajes a Marte. Alunizarán en el polo sur, para aprovechar el agua congelada y otros recursos minerales con propósitos económicos.

Para esta ambiciosa misión, la NASA hará uso de un nuevo y enorme cohete SLS y la nave espacial Orión.

SLS

El nuevo Space Launch System, SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial), es un cohete superpesado de 111 metros de alto y 8.4 m de diámetro, con la capacidad de llevar hasta 130 toneladas al espacio, como módulos de estaciones espaciales, módulos habitables a la Luna o Marte, así como la nave espacial tripulada Orión.

El SLS es un derivado de los transbordadores. Utiliza un cohete central con cuatro motores RS-25, más dos impulsores externos (boosters).

Los motores RS-25 de fabricación estadounidense, son similares a los de los transbordadores, utilizan hidrógeno y oxígeno líquido (a bajas temperaturas) y otorgan un impulso de 1859 kilo newtons.

Los impulsores utilizan combustible sólido (PBAN, APCD), son del Programa de Transbordadores Espaciales, pero modificados a 5 segmentos, con un 25% más de impulso y no serán reutilizables. Aportarán el 75% de impulso durante los dos primeros minutos del lanzamiento.

Orión MPCV

La nave espacial tripulada Orión MPCV, Multi-Purpose Crew Vehicle (Vehículo Tripulado Multi-Propósito) es un cambio de paradigma respecto al transbordador espacial, que sólo llegaba a la órbita terrestre. Orión es una cápsula, como la Dragón de SpaceX, la Starliner de Boeing o la Soyuz y la futura Oriol de Rusia. Todas ellas, se acoplarán a las estaciones espaciales, realizarán viajes a la Luna o a Marte (excepto la Soyuz).

Orión es una capsula espacial similar a las Apollo, pero esta vez reutilizable, es de titanio y aluminio, 50% más espaciosa, tiene sanitario y transportará hasta 6 astronautas, cuenta con paneles solares, un mejor aislante, un sistema de aviónica derivado del Boeing 787 Dreamliner y un sistema automático de acoplamiento, como el de las Soyuz y cargueros Progress rusos.

La Orión rumbo a la Luna | Gráfico: NASA

La cápsula puede permanecer en el espacio hasta 21 días o seis meses acoplada a la Estación Espacial Internacional o a la futura Estación Lunar Gateway. Tiene 3.30 metros de alto, 5.03 m de diámetro y un peso de hasta 10 toneladas. Utiliza ocho módulos de retrocohetes R-4D-11, para las maniobras en el espacio.

Tripulación

Aunque la misión Artemisa I no es tripulada, si van algunos miembros dignos de mención.

Comandante Moonikin Campos, es un maniquí de alta tecnología para medir la radiación a la que estarían expuestos los astronautas durante el viaje. Su nombre es en honor al ingeniero mexicoestadounidense Arturo Campos de la NASA, quien diseñó el plan de emergencia de desviación eléctrica, para regresar sanos y salvos a los astronautas de la Apollo 13.

El ing. Arturo Campos y Moonikin Campos | Foto: Fam. Campos / NASA

Le acompañan dos maniquíes, solo los torsos, que simulan el cuerpo humano, Helga y Zohar. Así como dos peluches: la oveja Shaun de Reino Unido y Snoopy de Estados Unidos, los cuales serán los sensores de gravedad, es decir, indicarán la llegada al espacio cuando comiencen a flotar. También viajan cuatro astronautas de lego y una figura de la diosa griega Artemisa.

Snoopy, Shaun y los astronautas de lego | Foto: NASA / ESA

Calendario del vuelo

Si Artemisa I es un éxito, la NASA contempla el siguiente esquema para la colonización de la Luna.

En 2024 Artemisa II llevará cuatro astronautas a la órbita lunar y regresarán a la Tierra. No habrá alunizaje.

En 2025, en Artemisa III viajarán cuatro astronautas, dos descenderán a la Luna y permanecerán ahí 6 días. La misión depende del desarrollo del Módulo de descenso.

En 2027 Artemisa IV viajará a la Estación Espacial Gateway, la cual se ubicará en la órbita lunar.

A partir de 2030, los astronautas de Artemisa V a VIII trabajarán en la Luna, aprovechando el equipo y los módulos habitables que se habrán estado enviado.

Colaboración

Artemisa es una iniciativa de la NASA, participan empresas privadas, así como la Agencia Espacial Europea, y de forma independiente: Italia, Luxemburgo y Reino Unido. Además de: Brasil, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, México, Japón, Ucrania ¿continuará? y Nueva Zelanda.

De lograrlo, la NASA se adelantaría a Rusia y a China, quienes contemplan viajar a la Luna a partir de 2030.

