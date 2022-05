Eclipse Lunar 2022: Así se ve el espectáculo de la luna roja

Esta noche se puede apreciar uno de los fenómenos más esperados de este año, el eclipse lunar.

La luna se tornará roja y se podrá apreciar en México, el eclipse iniciará la noche del domingo 15 de mayo, a las 8:32 pm, como penumbral.

El eclipse parcial iniciará a las 9:27 pm, y el total, lo más espectacular, iniciará a las 10:29 pm.

El máximo del eclipse sucederá a las 11:11 pm cuando la Luna se torne roja, y terminará el eclipse total a las 11:53 pm.

El parcial terminará a las 12:55 am del 16 de mayo así como el fin del penumbral, a la 1:50 am.

El fenómeno será visto en gran parte del continente americano. Los eclipses de Luna se observan a simple vista, con total seguridad, no necesita binoculares o telescopio, pero de tener uno de estos instrumentos ópticos, apreciará mejor algunos detalles.

Así se aprecia desde la Ciudad de México

Inicia EL eclipse lunar en CDMX. Foto: Jaime Llera | La Prensa

El eclipse lunar desde la CDMX. Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Así se observa el primer eclipse lunar del año. Foto: Romina Solis | El Sol de México

¿Cómo ver el eclipse en vivo?

La Nasa seguirá el desarrollo del eclipse a través de su sitio.

Psst! Want to see a total lunar eclipse? Watch #NASAScienceLive on May 15 when Earth sneaks between the Moon and the Sun.



No matter where you are, or if your skies are clear, you can watch with us and @NASAMoon experts ready to answer your questions: https://t.co/oA5JWRRMx1 pic.twitter.com/Dcj9LG4aaJ — NASA (@NASA) May 13, 2022





¿Por qué la Luna se torna roja?

El Sol ilumina a la Tierra las 24 horas del día, en una mitad del planeta es de día, y en la otra, de noche. Como cualquier objeto iluminado, la Tierra proyecta sombra, la penumbra, y en su interior, la umbral.

La luz del Sol está compuesta por los colores del arco iris: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Cada color tiene una diferente longitud de onda, ordenadas de mayor a menor.

La luz azul es de las menores longitudes de onda y no atraviesa toda la atmósfera, iluminando de azul el cielo durante el día. Mientras que la luz roja, la de mayor longitud de onda, sí atraviesa la atmósfera. En particular, la atraviesa en el borde de la Tierra y avanza en la sombra, y ahí se encuentra las 24 horas del día.

¿Por qué ocurren los eclipses?

La Luna da una vuelta a la Tierra en 28 días. Es decir, que cada 28 días la Luna está entre el Sol y la Tierra y 14 días después, al dar media vuelta a la Tierra, la Luna se coloca detrás de la Tierra respecto al Sol.

Sin embargo, no tenemos eclipses cada mes. Esto se debe a que la órbita de la Luna está inclinada 5° respecto al plano entre el Sol y la Tierra, el plano de la eclíptica.

Cada mes la Luna pasa cerca de la sombra de la Tierra, o al estar del otro lado, pasa cerca de la posición del Sol, sin ocasionar un eclipse. Hasta que la inclinación de la órbita de la Luna coincide con el plano de la eclíptica, habrá un eclipse de Sol o de Luna.

|| Con información de Germán Martínez Gordillo | Sociedad Astronómica de Puebla Germán Martínez Hidalgo A. C. ||