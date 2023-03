Escondiéndonos de los extraterrestres: el método para ocultar a la Tierra

Aunque es emocionante imaginar el contacto extraterrestre, no a todos les agrada la idea. Stephen Hawking consideraba que hemos visto en la Tierra a civilizaciones avanzadas destruir, esclavizar o arrasar a otras en el pasado. Mientras que en el presente, naciones asfixian mediante argumentos económicos a otras, para mantener una posición ventajosa. Estos procesos de supervivencia se darían en el Universo, una civilización extraterrestre avanzada bien podría aniquilarnos.

Otros piensan que si una civilización extraterrestre ha sobrevivido a su propia tecnología, respetaría a otras especies. Por ejemplo, hay poblaciones primitivas en el Amazonas y en islas del Océano Índico que son protegidas por los gobiernos para no perturbar su existencia.

Alberto Caballero, estudiante de Resolución de Conflictos de la Universidad de Vigo, España, considera que el envío de señales al espacio podrían molestar a alguna civilización extraterrestre. Piensa que no debemos considerar que la química de sus cerebros sea como la nuestra, que conozcan la empatía, el amor o la tolerancia. Lo que podría convertirlos en una verdadera amenaza.

¿Cómo nos detectarían? Algunos astrónomos piensan que una civilización extraterrestre podría hacerlo usando el Método de Tránsito, pues a nosotros nos ha sido exitoso al descubrir exoplanetas, planetas que orbitan a estrellas lejanas, en otros Sistemas Planetarios.

¿Cómo se detectan planetas con el método de tránsito?

Imagine ir de noche hacia su casa y ver a lo lejos la luz de la entrada. Alrededor de ella vuela un mosquito. Cada vez que el mosquito pasa frente a la luz, disminuye el brillo. Por supuesto que no tenemos la capacidad de detectar esa mínima disminución de la luz. Pero así es como los astrónomos detectan exoplanetas alrededor de estrellas lejanas. Aunque no ven a los exoplanetas, los telescopios espaciales detectan las mínimas disminuciones del brillo de la estrella, al transitar el exoplaneta frente a la estrella.

El Método de Tránsito. | Gráfico: NASA

Gracias al exitoso Telescopio Espacial Kepler, al COROT o al TESS, conocemos hasta el 1 de febrero de 2023 a: 5 mil 307 exoplanetas en 3 mil 910 Sistemas Planetarios, de ellos, 853 Sistemas tienen más de un exoplaneta. La mayoría son planetas gaseosos y otros rocosos, falta conocer si tienen atmósfera, campo magnético protector y sus condiciones internas.

El Telescopio Espacial Kepler. | Gráfico: NASA Ames / W. Stenzel

Podrían observarnos igual que observamos exoplanetas

Si el Método de Tránsito es tan efectivo, alguna civilización extraterrestre lo estaría utilizando para buscar planetas con la posibilidad de vida. Estas civilizaciones deberán habitar exoplanetas ubicadas en el mismo plano que nuestro Sistema Solar, para tener la posibilidad de ver a los planetas pasar frente al Sol.

Detección y no detección mediante el Método de Tránsito de exoplanetas. | Grafico: Germán Martínez Gordillo

En 2021 L. Kaltenegger y J. K. Faherty publicaron en Nature: Estrellas pasadas, presentes y futuras que pueden ver la Tierra como un exoplaneta en tránsito (Past, present and future stars that can see Earth as a transiting exoplanet). El estudio se basa en los datos del Observatorio Espacial GAIA de la Agencia Espacial Europea (ESA).

GAIA rastrea a más de mil millones de estrellas en nuestra galaxia. Los científicos encontraron que 330 mil estrellas distan a menos de 326 años luz de nosotros (100 parsecs). De ellas, 2 mil 43 están en el plano para observar a los planetas transitar frente al Sol. De las cuales, mil 715 pudieron observarnos en los últimos 5 mil años, y 319 estrellas lo harían en los próximos 5 mil años.

El Observatorio Espacial GAIA. | Gráfico: ESA / ATG medialab

El año luz es la distancia que recorre la luz en un año, viajando a la velocidad de la luz, 300 mil km/s., equivale a 9 billones 460 mil 730 millones 472 mil 580.8 km.

Pero de estas estrellas sólo siete tienen exoplanetas, de las cuales, Ross-128 ha tenido la posibilidad de observarnos, mientras que en 27 años lo haría la estrella Teagarden y Trappist-1 tendría esa posibilidad en mil 642 años.

Comparativa de tamaño entre el Sistema Trappist -1 y nuestro Sistema Solar. | Gráfico: NASA/JPL-Caltech

En las otras estrellas no se han detectado exoplanetas, eso no quiere decir que no los tengan, puede ser que no están en el mismo plano para observar a los planetas transitar frente al Sol o tarden décadas en hacerlo.

¿Podemos esconder a la Tierra de civilizaciones extraterrestres?

Pensando en el peligro de ser detectados, en 2016, David M. Kipping y Alex Teachey publicaron en arXiv: Un Dispositivo de Ocultamiento para Planetas en Tránsito (A Cloaking Device for Transiting Planets). La idea es, si el Método de Tránsito detecta las disminuciones de brillo de una estrella a causa del tránsito de un planeta frente a la estrella, entonces, enviando la cantidad suficiente de luz para contrarrestar esa disminución de brillo, ocultaría al planeta. Un faro que en lugar de mostrar el camino, nos oculte bajo la luz.

Láser para ocultar a la Tierra. | Gráfico: D. M. Kipping y A. Teachey

Para ocultar a la Tierra al transitar frente al Sol, necesitaríamos un láser de 30 megavatios, de 600 nanómetros de longitud de onda y monocromático, similar a la luz del Sol. El láser se encendería unas 10 horas al año, sólo cuando la Tierra entre en la posición de detección desde otros Sistemas Planetarios.

El láser podría situarse en el espacio. De estar en la Tierra se necesitarían al menos tres láseres que se encenderían uno tras otro conforme rote la Tierra.

Hoy, los observatorios utilizan láseres para corregir las imágenes debido a las perturbaciones atmosféricas.

Telescopio VLT disparando láseres. | Foto: Sangku Kim/ESO

Aunque aún no sabemos si esos exoplanetas tendrían la capacidad de tener vida, el astrónomo Seth Shostak piensa en la posibilidad de que hayamos sido detectados en el Universo, si de pronto la Tierra desapareciera, estaríamos informando nuestra existencia. ¿Vale la pena seguir mostrándonos o nos ocultamos bajo un manto de luz?

