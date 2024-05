Evento Carrington, la tormenta solar más poderosa que afectó a la Tierra

Este viernes se produjo la tormenta solar más intensa en 20 años, la cual trajo, entre otras cosas, un espectáculo de auroras boreales en el norte y sur del planeta.

Sin embargo, la tormenta solar más poderosa que se tiene registrada ocurrió en 1859 y las auroras boreales que provocó pudieron ser visibles incluso en el centro de México, lo cual da cuenta de su magnitud.

En comparación, la que ocurre este fin de semana es de categoría 5, y sus auroras boreales se vieron en el cielo del norte de México en estados como Baja California y Sinaloa.

Evento Carrington, la tormenta solar más fuerte del mundo

Las tormentas solares pueden dificultar las comunicaciones por radio o incluso afectar las redes eléctricas terrestres y los satélites, disminuyendo su vida útil.

En 1859, el mundo vivió la tormenta solar más poderosa registrada en la historia, la cual no causó afectaciones debido a que no existía la tecnología con la que hoy se cuenta, aunque si ocurriera en este tiempo, sí sería catastrófica.

De acuerdo con la Agencia Espacial de México (AEM), en primer lugar, podría dañar muchos satélites artificiales, los servicios de comunicación se verían interrumpidos y podrian acontecer apagones electricos a nivel mundial.

Este fenómeno fue bautizado como "Evento Carrington", ya que fue el astrónomo Richard Carrington, que sin saber con precisión de qué se trataba, reportó el avistamiento como “dos parches de luz intensamente brillantes y negros en el Sol".

Alrededor de 18 horas despues de eso, se observó una aurora boreal vista en Hawái, Jamaica, Cuba, Chile, Australia y Mexico, entre otros países.

Según la AEM, en el continente Americano se tienen los registro de los avistamientos en Chile gracias a los testimonios de los tripulantes de la embarcación “Southern Cross”, quienes navegaban frente a las costas de este país, por un momento pensaron que estaban sobre un "océano de sangre".

¿Cómo se producen las tormentas solares?

El Departamento de Seguridad de Estados Unidos, indica que el término “tormenta solar” se refiere a las condiciones variables en el Sol y en el espacio que pueden afectar el rendimiento de la tecnología que usamos en el planeta Tierra.

El Sol es la fuente principal del clima espacial. Los estallidos repentinos de plasma y las estructuras de campo magnético de la atmósfera del Sol, llamadas eyecciones de masa coronal, junto con los estallidos repentinos de radiación o erupciones solares, causan efectos en el clima espacial aquí en la Tierra.

Por su parte, la NOAA explica que la frecuencia con que se producen las tormentas geomagnéticas está relacionada con los periodos de la actividad solar, de unos 11 años de duración y que se conoce como “ciclo solar”. El número de manchas solares permite cuantificar la actividad solar en cada momento.