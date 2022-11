Telescopio James Webb captura las dos galaxias más antiguas y nunca antes vistas (FOTOS)

El telescopio espacial James Webb de la NASA ha sido uno de los grandes inventos que ha ayudado a la agencia espacial para conocer más del espacio exterior, y es que con sus fotografías, podemos conocer más detalles de como ser formo nuestro universo.

En esta ocasión, el telescopio espacial encontró galaxias tempranas y brillantes que hasta ahora habían estado ocultas a la vista, y una de ellas se presume que se pudo haber formado solo 350 millones de años después del Big Bang.

Estas fotografías provocaron que los astrónomos se cuestionaran si podrían haberse formado antes de lo que nuestros estudios habían señalado.

Lanzado en diciembre pasado, el telescopio Webb pones sobre la mesa que las estrellas pueden haberse formado antes de lo que pensábamos, quizás dentro de un par de millones de años del Big Bang.

Want a closer look? These two galaxies are thought to have existed 350 & 450 million years after the big bang (left to right). Unlike our Milky Way, these first galaxies are small and compact, with spherical or disk shapes rather than grand spirals. pic.twitter.com/gPahYvZUhQ — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) November 17, 2022

¿Las primeras galaxias pudieron formarse antes de lo pensado?

Los investigadores que utilizan el potente telescopio publicaron un artículo en la revista Astrophysical Journal Letters, en el que documentan dos galaxias excepcionalmente brillantes y distantes, basándose en los datos recogidos en los primeros días de la entrada en funcionamiento de Webb en julio.

La extrema luminosidad de las estrellas genera dos intrigantes posibilidades, dijeron el jueves los astrónomos en una conferencia de prensa de la NASA.

La primera es que estas galaxias son muy grandes, con muchas estrellas de baja masa como las galaxias actuales, y habrían empezado a formarse 100 millones de años después del Big Bang que ocurrió hace 13 mil 800 millones de años.

También significa que se formaron 100 millones de años antes de lo que actualmente se considera el fin de la llamada edad oscura cósmica, cuando el universo era solo gas y materia oscura.

New distant galaxy results and more!



MEDIA: Join us on Thursday, November 17th at 11 am EST (16 UTC) to hear from our experts on James Webb Space Telescope early science results. RSVP info: https://t.co/PJC6j3UivC pic.twitter.com/nFY0tISU7t — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) November 16, 2022

Otra posibilidad es que esas galaxias sean de estrellas de la llamada "Población III", que nunca habían sido observadas, pero que, teóricamente, estaban formadas únicamente por helio e hidrógeno, antes de que existieran elementos más pesados.

Debido a que estas estrellas ardían a temperaturas extremas, las galaxias no tendrían que ser tan masivas para explicar el brillo observado por Webb, y podrían haber empezado a formarse más tarde.

"Estamos viendo galaxias tan brillantes y luminosas, tan tempranamente, que realmente no estamos seguros de lo que está sucediendo", dijo a los periodistas Garth Illingworth, de la universidad de California en Santa Cruz.

El rápido descubrimiento de las galaxias también desafía las expectativas de que Webb necesitaría estudiar un volumen mucho mayor del espacio para encontrarlas.

"Es una suerte de sorpresa que haya tantas que se formaron tan pronto", añadió el astrofísico Jeyhan Kartaltepe, del Instituto Tecnológico de Rochest

Las dos galaxias existieron definitivamente unos 450 y 350 millones de años después del Big Bang. Una de ellas, llamada GLASS-z12, es ahora la luz estelar más lejana jamás vista.

Cuanto más alejadas están las estrellas, más tiempo tarda su luz en llegar a la Tierra, por lo que contemplar el universo lejano es ver el pasado profundo.