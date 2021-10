Luces, cámara, acción… en el espacio

A bordo de la Estación Espacial Internacional, el cosmonauta Ivánov pierde el conocimiento a causa de una enfermedad cardiaca. Una intervención quirúrgica en gravedad cero es inminente. Se organiza una misión médica de urgencia para salvarle la vida. Viaja al espacio la cirujano Zhenia, quien no posee experiencia en vuelos espaciales.

Así va la trama de la película El Desafío (Vysob), que está por iniciar grabaciones en la Estación Espacial Internacional.

El rol principal, de la cirujano Zhenia, lo interpreta la actriz Yulia Peresild, el cosmonauta Ivánov será interpretado por el veterano cosmonauta Anton Shkáplerov, mientras que el director, camarógrafo y maquillista, será el director de cine Klim Shipenko.

Camino al entrenamiento: Klim Shipenko, Yulia Peresild y Anton Shkáplerov. | Foto: Instagram: juliaperesild

Esto es posible gracias a la colaboración entre la Agencia Espacial de Rusia, Roscosmos, y el Canal 1 de la televisión de ese país.

La televisora realizó un concurso para elegir a la actriz, recibió más de tres mil solicitudes. En Rusia la misión es muy popular, el Canal 1 transmite un programa de realidad sobre el entrenamiento de Yulia Peresild, Klim Shipenko y Anton Shkáplerov. (www.1tv.ru/shows/kosmos)

El viaje al espacio será el próximo 5 de octubre, a bordo de la nave espacial Soyuz MS-19. Partirá a las 3:55 am, hora del centro de México, 8:55 UT. Tanto Yulia Peresild como Klim Shipenko regresarán 12 días después, el 17 de octubre, a bordo de la Soyuz MS-18, con el cosmonauta Oleg Novitsky, quien se encuentra en la Estación desde abril. Mientras que Anton Shkáplerov regresará a la Tierra en marzo de 2022.

Tanto el despegue como el retorno serán transmitidos en vivo en el canal Roscosmos TV en youtube.

Como respaldo, se encuentra el cosmonauta Oleg Artemyov, la actriz Alina Mordovina y el director Aleksey Durin.

OTRAS FILMACIONES

Desde el inicio de los vuelos espaciales tripulados, se ha contado con cámaras de tv para documentar las travesías espaciales.

La primera película de ficción filmada en el espacio fue El regreso desde la órbita de 1984. Una producción ruso-ucraniana filmada en la Estación Espacial Salyut 7. La película trata del choque de meteoritos contra la Estación y queda herido el comandante. La nave Soyuz queda atascada sin poder regresar a la Tierra y se hace necesario enviar una misión de rescate.

En 1985, IMAX presentó Un sueño hecho realidad, que se proyectó en varios planetarios de México. La película muestra la vida de los astronautas a bordo del transbordador Challenger y Discovery. La película es emocionante y triste, ya que aparecen Judith Resnik y Francis Scobee, quienes murieron en la explosión del Challenger en 1986.

En 1997, IMAX siguió a la astronauta de la NASA, Shannon Lucid, en su estancia de 188 días a bordo de la Estación Espacial Mir, de Rusia. En 2010 presentaron Hubble, sobre el mantenimiento del telescopio espacial en las misiones de los transbordadores Endeavour de 1993 y Atlantis de 2009. IMAX entrenó bien a los astronautas en el uso de sus excelentes cámaras.

En 2008, el turista espacial Richard Garriot, grabó en la Estación Espacial Internacional el cortometraje de 8 minutos Apogge of Fear (Apogeo del miedo), con la participación de los cosmonautas y astronautas: Yuri Lonchakov, Michael Fincke y Gregory Chamitoff.

Ya que en muchas películas del espacio se ve falso el flotar de los astronautas, Apollo 13 con Tom Hanks, se grabó en el avión de entrenamiento de astronautas de la NASA. Este avión se eleva y luego se deja caer por varios segundos, las personas a bordo experimentan la gravedad cero. Para la película recrearon en el avión el interior de la nave. Los actores flotaron en realidad.

En 2012, Ok Go grabó el video musical de su canción Upside Down & Inside Out, en este avión. Por ahora sólo existe un video musical grabado en el espacio. En 2012, el astronauta Chris Hadfield, de Canadá, se despidió del espacio interpretando Space Odity de David Bowie.

Pero no es sólo Yulia Peresild quien grabará en el espacio. En 2020 se anunció que Tom Cruise viajaría en octubre de 2021 a la Estación Espacial, en una nave Dragón de SpaceX. Sin embargo, por ahora se desconoce cuando viajaría. Se sabe que no será para una película de Misión Imposible. Cruise conversó hace unos días con los astronautas de la misión Inspiration 4 de SpaceX.

REALIDAD

Las misiones de rescate en el espacio son temas emocionantes para una película, pero la realidad es otra. En una emergencia médica no enviarían una misión espacial de rescate, por que llevaría tiempo preparar la nave y entrenar gente sin experiencia en el espacio. Además, allá no existe el equipo y personal médico disponible en la Tierra. Lo prudente es regresar de inmediato. En menos de 3 horas estarían de vuelta en la Tierra y se garantiza la intervención médica oportuna.

Esto sucedió en 1985 a bordo de la Estación Espacial Salyut 7, con el cosmonauta Vladimir Vasyutin. Él había escondido su infección por temor a no ser enviado al espacio y en la órbita se agravó, tuvo inflamaciones y fiebre. Los cosmonautas debieron regresar de urgencia. La misión de 6 meses duró tres.

Aunque se salvó la vida del cosmonauta, esto ocasionó graves problemas en las misiones espaciales soviéticas. Hubo experimentos inconclusos y calendarios de misiones afectados.

La película El Desafío promete ser entretenida, pero es poco probable que se proyecte en México, a pesar de las excelentes producciones espaciales: El primero en el cosmos, Yury Gagarin, Salyut 7 o La primera vez, sobre la salida al espacio de Alexei Leonov.





