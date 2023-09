No sólo es en la Tierra: misión espacial de la India revela microsismos en la Luna

La misión espacial india Chandrayaan-3, ya está dando los primeros resultados. Los equipos incorporados a Vikram, el módulo de aterrizaje ha detectado un fenómeno de los más interesante que ocurre en la superficie de nuestro satélite.

La Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) dio a conocer el 26 de agosto que Vikram detectó un comportamiento particular sobre la superficie terrestre de la Luna similar a un sismo o un mini terremoto.

Terremotos podrían ser muy comunes

A través de su cuenta de X, ante Twitter la agencia espacial india dio a conocer que el instrumento que mide la actividad sísmica de la Luna que está incorporado al módulo (ILSA, Instrumento de Actividad Sísmica Lunar), registró un evento que parece natural pero que está siendo investigando, sin embargo, es posible que se traten de lunamotos o terremotos lunares.





"La carga útil del Instrumento para la Actividad Sísmica Lunar (ILSA) en el Chandrayaan 3 Lander es la primera instancia de un instrumento basado en tecnología de Sistemas Micro Electro Mecánicos (MEMS) en la luna. Ha registrado las vibraciones que ocurren debido a los movimientos del rover y otras cargas útiles", dijo la agencia en X.

Según ISRO, este instrumento es el primero en estar basado en tecnología altamente sofìsiticada llamada Micro Electro Mechanical Systems (MEMS), está compuesto de seis acelerómetros de alta sensibilidad, y se fabrican localmente mediante un proceso de micromecanizado de silicio.





ISLA funciona con un sistema de masa de resorte el cual detecta vibraciones externas, que causan una desviación en el resorte y lo cual modifica la capacitancia que se convierte en voltaje.

Entre otros primeros hallazgos, el rover ha detectado la presencia de azufre y otros elementos menores, sin embargo, el hallazgo de este elemento ha puesto a pensar a los científicos sobre el origen del azufre. “¿intrínseca?, ¿volcánica?, ¿meteórica?,......?.”, se preguntan los investigadores indios.