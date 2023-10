NASA adelanta cómo se verá la fusión de dos galaxias; el evento ocurrirá en millones de años

Es casi imposible ser testigos de eventos astronómicos tan impresionantes como la explosión de una estrella o el nacimiento de un planeta, pues son acontecimientos a millones de años luz de distancia o simplemente sucederán en millones de años.

Uno de ellos será la fusión entre la Vía Láctea, donde se encuentra nuestro planeta y la galaxia Andrómeda, la cual se prevé para dentro de 3 mil 750 millones de años e incluso se podría apreciar en el cielo nocturno.

Dado que la población actual no podrá disfrutar de la increíble vista, el Observatorio Chandra de la NASA se dio a la tarea de hacernos una demostración de cómo se verá desde la Tierra.

“Hoy Chandra está estudiando a nuestro vecino espiral más cercano: ¡la galaxia de Andrómeda! En aproximadamente 3.750 millones de años, Andrómeda se fusionará con nuestra propia Vía Láctea. ¿Te imaginas lo increíble que podría verse el cielo nocturno? ¡Este vídeo nos da una idea!”, escribió Chandra en su cuenta de X.

El pequeño clip hace un recorrido por el tiempo mostrando un mismo punto empezando desde la actualidad, pasando por los más de 3 mil millones de años cuando ocurra la fusión y hasta los 7 millones de años.

Today Chandra is studying our closest spiral neighbor — the Andromeda Galaxy! In roughly 3.75 billion years, Andromeda is going to merge with our very own Milky Way Galaxy. Can you imagine how amazing the night sky might look? This video gives us a glimpse! pic.twitter.com/WMLyVACZC4 — Chandra Observatory (@chandraxray) October 2, 2023

En ese lapso de tiempo, Chandra hizo una pausa de 2.2 millones de años para apreciar una imagen sin igual. El disco de la galaxia de Andrómeda que se acerca se ve notablemente más grande.

Foto: Chandra NASA

Imaginar que en el cielo nocturno se podría ver una galaxia entera parece imposible, pero la NASA puede hacer algunas cosas realidad.