NASA descubre en Saturno ¿la Estrella de la Muerte?

La NASA mostró una imagen de la luna de Saturno, Tetis, cuya característica principal es el cráter Odiseo, el cual hace que el satélite tenga un aspecto similar a la “Estrella de la Muerte”, de la película “Star Wars”.



Un gran impacto pudo haber creado el cráter de 450 kilómetros de ancho, esto sugiere que al momento del choque la composición interna del satélite estaba parcialmente fundida, detalló la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

El cráter Odiseo, que recibe su nombre por el rey griego de las dos obras de Homero, “La Ilíada” y “La Odisea”, está ubicado en el hemisferio principal de Tetis.

La fotografía está compuesta de varias imágenes tomadas en luz visible con la cámara de ángulo estrecho de Cassini el 17 de agosto de 2015, a una distancia de 44 mil 500 kilómetros del satélite.

La agencia espacial estadounidense planteó que la densidad de Tetis es 0.97 veces mayor que la del agua líquida, lo que sugiere una composición casi por completo de hielo de agua más una pequeña cantidad de roca.

La quinta luna más grande del planeta “anillado” orbita a 295 mil kilómetros desde Saturno, tomando 45.3 horas para rodear el planeta.

Al igual que con todas las lunas saturnianas, excepto dos, Tetis está sincronizada en forma de marea con su planeta padre, esto es que el mismo lado siempre enfrenta a Saturno.