En la búsqueda de océanos: NASA explora Europa, una de las lunas de Júpiter

La madrugada de este jueves la NASA comenzó la Misión Juno, en la que una nave espacial hará el sobrevuelo más cercano a la luna Europa de Júpiter en busca de lo más preciado para el humano: agua.

El origen del agua está en las estrellas, pues el hidrógeno que se originó en el Big Bang en el núcleo de estrellas masivas y el oxígeno, con el que se forma el agua, existe en enormes cantidades dentro de viveros estelares (donde nacen estos astros).

Que la agencia espacial explore Europa no debería sorprender, pues existe la teoría de que el agua que existe en la Tierra en realidad llegó del universo a través de asteroides o cometas que se estrellaron contra el planeta.

La desconcertante y fascinante superficie de Europa, la luna helada de Júpiter. Foto: NASA

Ambos cuerpos son vestigios de la formación del Sistema Solar hace 4 mil 500 millones de años y gran parte de su composición es agua en estado sólido.

Aunque estamos hablando de una luna y no de un cometa, los científicos se basan en la composición de Europa para creer que existen grandes cantidades de agua en ella, lo que atrae la atención en gran medida.

La luna joviana Europa no tiene una atmósfera densa y un campo magnético como nuestro planeta que lo proteja de la radiación o tenga la temperatura adecuada para que pueda ser habitada, pero está cubierta de hielo.

Esta gruesa capa de agua helada está protegiendo a la luna de la fuerte radiación proveniente de Júpiter, lo cual hace creer a los investigadores que Europa alberga un océano subterráneo del doble del tamaño del de la Tierra.

Lucas Paganini, de la sede de la NASA en Washington, D.C.es el científico a cargo de la misión, donde también se esperan recolectar imágenes de alta resolución y estudios de la composición de estos mundos.

La mejor imagen tomada desde el año 2000

Una de las metas de la misión fue tomar la mejor fotografía de Europa, ya que la última había sido registrada el 3 de enero de 2000, cuando Galileo de la NASA estuvo a 351 kilómetros de la superficie.

Este segmento de imagen fue tomado por la JunoCam durante el sobrevuelo de la nave espacial al norte del ecuador de Europa.

Gracias al contraste mejorado entre la luz y la sombra se logran ver fácilmente las características del terreno, como los bloques altos que forman sombras.

En el hoyo oblongo que se puede apreciar podría ser un cráter de impacto degradado.

Los datos que se recolectaron son de vital importancia para conocer mejor la geología de Europa y así prepararse para una nueva misión.

Europa Clipper, programada para 2024, estudiará la atmósfera, la parte superior y el interior de la luna con el principal objetivo de determinar si hay lugares debajo de la superficie de Europa que podrían albergar vida.