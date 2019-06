SpaceX lanza al espacio el Falcon Heavy con 24 satélites y cenizas de 152 personas

Washington.- La compañía de transporte aeroespacial SpaceX lanzó este martes al espacio el Falcon Heavy, su mayor cohete, con 24 satélites a bordo pertenecientes al Pentágono, a la NASA y a otros clientes públicos y privados.



El lanzamiento del Falcon Heavy se produjo en el Centro Espacial John F. Kennedy (Florida, EE.UU.) a las 02.30 hora local (06.30 GMT), tres horas más tarde de lo inicialmente previsto debido a pruebas adicionales sobre los sistemas del cohete.



Está previsto que la misión, llamada Space Test Program-2 (STP-2) por el Departamento de Defensa y gestionada por el Mando Espacial de la Fuerza Aérea y el Centro Espacial de Sistemas y Misiles, dure unas seis horas hasta su retorno a la Tierra.

3-2-1… LIFTOFF! 🚀 @SpaceX’s Falcon Heavy rocket launched at 2:30am ET from @NASAKennedy carrying:

⏱ an atomic clock for space navigation

🛰️ a satellite fueled with non-toxic propellant

☀️ missions to study space weather



25 de junio de 2019



Se trata del tercer vuelo del Falcon Heavy después del primero, de prueba, que hizo el año pasado, y el segundo, en abril, para lanzar un satélite de telecomunicaciones saudí al espacio.



Es la primera vez que el Pentágono ha autorizado el lanzamiento de sus equipos en un cohete reutilizado.



El fundador y propietario de SpaceX, Elon Musk, había definido el lanzamiento de hoy como "el más difícil" de la historia de la compañía aeroespacial.

On board the @SpaceX Falcon Heavy: @NASAJPL’s Deep Space Atomic Clock. It’s small, ultra-precise and designed to fly on a spacecraft beyond Earth orbit. It’s like a GPS… to navigate the solar system! Watch: https://t.co/zjnAtcfz1W pic.twitter.com/7MgpT9tOMB — NASA (@NASA) 25 de junio de 2019

El Falcon Heavy lanzará en las próximas horas en tres niveles diferentes del espacio un total de 24 satélites pertenecientes al Pentágono, a la NASA, a Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y a compañías privadas, como la Sociedad Planetaria, que envía un demostrador de vela solar.



También incluye un satélite de investigación de la Fuerza Aérea, el llamado "reloj atómico" de la NASA o un satélite también de la NASA con combustible a base de nitrato de hidroxilamonio, nunca antes probado y menos contaminante que el habitualmente usado y muy tóxico hidrazina.



El cohete también lanzará al espacio las cenizas de 152 personas.